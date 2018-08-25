賴清德為水災致歉 允治水打造國土韌性

行政院長賴清德（左）25日到高雄市旗山區現勘鯤洲抽水站改建工程，對於水災讓大家受苦表示抱歉，並勉勵大家面對風雨視為老天爺的檢驗，檢討不足並改進。中央社記者王淑芬攝 107年8月25日

（中央社記者王淑芬高雄25日電）行政院長賴清德今天到高雄市旗山區現勘鯤洲排水抽水站工程，他對水災讓大家受苦表示抱歉，勉勵大家面對風雨視為老天爺的檢驗，檢討不足並改進，打造國土更有韌性。



賴清德由高雄市代理市長許立明、立委陳其邁、邱議瑩、許智傑、高市議員邱俊憲等人陪同到鯤洲抽水站，了解抽水站的設施功能，再轉往美濃區勘災。



賴清德先為0823水災讓民眾受苦致歉。他期勉大家用謙卑的態度面對老天爺的檢驗，將風雨視為治水工程的檢驗，如果有不足之處就改進，將國土打造得更有韌性，不僅土地有韌性，城市也有韌性。



他說，總統蔡英文、中央政府都很關切災情，對於災損、農損、家戶淹水或是企業損失復建有租稅減免、復建工程貸款有一定額度的利息補助等，行政院和地方政府會全力協助，讓受災戶早日恢復正常生活；如果是畜牧損害等需要人力搬運，國防部也有弟兄待命。



許立明向賴清德說明市府近年推動旗山區治水工程，包括溪洲、鯤洲抽水站工程，要打造高雄市為「海綿城市」，以擴大城市防洪能力。他說，鯤洲抽水站已完工尚未驗收，因應這次豪大雨，水利局應里長要求，即時開啟新機應變抽水，成功地避免積淹水，顯現鯤洲抽水站改善成效，也獲得里長的肯定。



許立明同時爭取中央助補助岡山石螺潭、梓官區潭子底溝等新設抽水站工程。



陳其邁也說明近日勘災，了解治水待加強的部分，包括興建五甲尾滯洪池、典寶溪D區滯洪池及美濃溪上游整治工程等，盼為高雄打造完善的治水防洪系統。



鯤洲抽水站最大抽水量每秒可達3立方公尺，近日將完工啟用，預期可讓旗山溪堤後排水順利排出，降低渠道水位，為旗山水患多一層保障。



美濃區在0823水災受到災損，賴清德轉往美濃勘災，並聽取基層建議及水利署的治水簡報。



賴清德表示，美濃溪上游溢堤造成市區淹水的問題一定要解決，盼有整合性的治水方法，該用疏浚就疏浚或是該興建滯洪池、做分洪道或是築堤岸，因地制宜盼採最省力且能達高效益的方式做來，促工程儘快推動。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070825