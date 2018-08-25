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台美日安全對話30日登場 美前副國安顧問出席

發稿時間：2018/08/25 21:36

最新更新：2018/08/25 22:42

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台美日三邊安全對話研討會將於30日舉行，4月卸任美國副國家安全顧問的薩德羅（左1）預計與會發表演講。圖為薩德羅4月到德國駐美大使館分享對外交看法畫面。（圖取自德國駐美大使館推特twitter.com/GermanyinUSA）台美日三邊安全對話研討會將於30日舉行，4月卸任美國副國家安全顧問的薩德羅（左1）預計與會發表演講。圖為薩德羅4月到德國駐美大使館分享對外交看法畫面。（圖取自德國駐美大使館推特twitter.com/GermanyinUSA）

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）一年一度的「台美日三邊安全對話」研討會將於30日舉行，來自美國、日本的國會議員將來台與台灣的立法委員對談；4月卸任美國副國家安全顧問的薩德羅也預計與會發表演講。

由遠景基金會、美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）、日本智庫「笹川平和財團」（The Sasakawa Peace Foundation）共同舉辦的第8屆台美日三邊安全對話研討會將於30日舉行，主題為「共同推動自由與開放的印度太平洋區域」。

「台美日三邊安全對話」研討會從2011年開始舉辦如同往年，今年將有來自美國、台灣、日本的國會議員與會。根據議程，美國聯邦眾議員強生（Eddie Bernice Johnson）、柯貝羅（Carlos Curbelo）、日本眾議員鈴木馨祐（Keisuke Suzuki）、日本參議員松川琉依（Rui Matsukawa），以及立法委員羅致政、江啟臣將出席「展望自由與開放印度太平洋區域」場次。

根據規劃，曾任美國總統川普（Donald Trump）副國安顧問的薩德羅（Nadia Schadlow）預計發表午餐演講，演講不對外公開。薩德羅現於美國哈德森研究所等機構擔任研究員。

另外，曾任北約盟軍最高統帥的退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）也預計於當天早上發表專題演講。

研討會其他場次的主題還包括「安全網絡、挑戰與機制」、「經濟網絡、挑戰與機制」，以及主題為「促進印太區域良好治理」的圓桌論壇。

今年共有來自台灣、美國、澳洲、印度、日本的專家學者出席參與討論，包括布魯金斯學會印度中心（Brookings India）外交政策研究員德魯瓦•賈伊尚卡爾（Dhruva Jaishankar）等人。

外交部自2011年起委託國內外智庫合作舉辦台美日三邊安全對話研討會。（編輯：林孟汝）1070825

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