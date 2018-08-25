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嚴防下波雨勢 國防部災變中心升為一級開設

發稿時間：2018/08/25 23:12

最新更新：2018/08/25 23:12

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（中央社記者劉麗榮台北25日電）為嚴防下波西南氣流影響，國防部今晚表示，國防部與各軍司令部與中央災害應變中心同步提升為一級開設。國軍將保持高度警戒，並持續投入災害救援、復原等工作。

中南部暴雨造成許多地區嚴重淹水，國防部晚間發布新聞稿指出，國軍總計派遣兵力1552人次、輪車66輛次、甲車20輛次、膠舟9艘次；執行民眾撤離108人、沙包堆置2890包、土石清運60.21噸、物資搬運1.32噸、市容整理64.7噸、道路清理11公里、環境消毒2645平方公尺。

國防部說，26日預計派遣第四作戰區（南部）619人、第五作戰區（中部）810人及相關輪車、機具持續投入受災地區。

國防部說，針對後續工作，國防部長嚴德發指示各作戰區與地方政府合作，置重點於協力災後復原、家園整理、防疫消毒作業、豬隻（家禽）清運、低漥淹水地區抽水及等任務，並要求務必盡快恢復市容，使民眾早日回歸正常生活。

國防部今天為台中、嘉義及台南補給庫調撥加熱式餐盒2000份，官田、中庄副供站調撥瓶裝礦泉水100箱，提供淹水災區民眾所需；海軍水下作業大隊派遣20員、抽水機14部、膠舟4艘，支援嘉義布袋抽水任務；另派遣44人、抽水機30部，支援台南鹽水及麻豆抽水任務。

國防部說，化學兵部隊已完成各項消毒防疫整備，各作戰區兵力可立即協助各縣市市容恢復及環境清潔，避免引發疫情傳染，影響地區衛生安全。（編輯：林孟汝）1070825

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