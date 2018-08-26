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關鍵字： 馬侃蔡英文戴資穎停班停課
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美友台參議員馬侃辭世 總統深感哀悼

發稿時間：2018/08/26 11:12

最新更新：2018/08/26 11:24

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美國聯邦參議員馬侃（左）2016年在總統蔡英文上任後沒多久就訪台，他多年來也在「國防授權法」中推動支持台灣增進防禦能力的多項條款。（中央社檔案照片）美國聯邦參議員馬侃（左）2016年在總統蔡英文上任後沒多久就訪台，他多年來也在「國防授權法」中推動支持台灣增進防禦能力的多項條款。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北26日電）友台的美國重量級參議員馬侃因腦癌逝世。總統府今天表示，總統蔡英文深感哀悼，馬侃多年來捍衛全球民主並全力支持台灣，總統蔡英文代表台灣人民向他致上最高敬意與謝意。

美國聯邦參議院軍事委員會主席馬侃（John McCain）美國時間25日因腦癌在亞利桑那州辭世，享壽81歲。馬侃向來友台，總統府秘書長陳菊日前隨總統蔡英文出訪時，亦曾轉達蔡總統對他的問候。

總統府今天發布聲明指出，蔡總統對此深感哀悼，並向馬侃家人致上慰問之意。

總統府指出，馬侃是台灣在美重要友人，日前蔡總統出訪中南美洲友邦過境美國時，特別囑咐陳菊前往亞利桑那州，向靜養中的馬侃致意並獻上總統的祝福。

總統府表示，馬侃擔任美國國會議員多年，在美國政界聲望崇隆，馬侃與台灣有深厚情誼，積極參與多項友台立法，並以實際行動支持台灣。

總統府表示，對於馬侃多年來捍衛全球民主並全力支持台灣，蔡總統代表台灣人民向他致上最高敬意與謝意；對於台灣失去一位重要友人，蔡總統也表達最深的哀悼。（編輯：蘇志宗）1070826

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