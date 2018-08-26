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賴清德出席竹縣義民祭開幕 祈求風調雨順

發稿時間：2018/08/26 12:50

最新更新：2018/08/26 15:37

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行政院長賴清德（前）26日到新竹縣義民廟出席2018全國義民祭開幕活動致詞表示，政府用具體行動關心客家鄉親，全力協助客家族群平等發展，除了成立客家委員會、創建客家電視台，還有修正「客家基本法」，正式把客語列為國家語言之一。中央社記者魯鋼駿攝　107年8月26日行政院長賴清德（前）26日到新竹縣義民廟出席2018全國義民祭開幕活動致詞表示，政府用具體行動關心客家鄉親，全力協助客家族群平等發展，除了成立客家委員會、創建客家電視台，還有修正「客家基本法」，正式把客語列為國家語言之一。中央社記者魯鋼駿攝　107年8月26日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣26日電）行政院長賴清德今天到新竹縣義民廟出席2018全國義民祭開幕活動，向義民爺參拜，祈求國泰民安、風調雨順，各地方都能無災無難，並說明政府會持續支持客家事務與文化。

賴清德致詞表示，去年接任行政院長的第一個公開行程，就到新竹褒忠義民廟參加義民祭大典，今年再度前來參拜義民爺，恭祝神威顯赫、香火鼎盛，保佑台灣國泰民安、風調雨順，鄉親們闔家平安、事業成功，家庭圓滿幸福。

賴清德說，感謝義民祭典15庄輪值區、客委會與新竹縣政府，長期致力於義民祭活動的辦理，讓傳統走入現代，讓客家傳統祭典可以透過活動加以保存與宣傳，讓更多國內民眾、國際旅客認識義民信仰與客家文化。

賴清德指出，義民祭典已超過180多年歷史，完整保存傳統輪值制度與祭儀，2015年獲文化部指定為國家文化資產，也入選交通部台灣觀光年曆，可見義民祭不只是客家族群的大事，也是國家級的慶典。

賴清德說，政府用具體行動關心客家鄉親，全力協助客家族群平等發展，除了2000年成立客家委員會，後來創建客家電視台，還有修正「客家基本法」，正式把客語列為國家語言之一。

賴清德說，另外國家級的「浪漫台三線」計畫，目前正由客委會、地方政府推動中，希望結合生活、人文、生態、產業與觀光，振興各家文化與經濟，讓地方找回光榮感；過去台三線是年輕人離開故鄉的路，未來將是迎接許多年輕人回到故鄉的道路。

賴清德說，行政院會以具體行動，展現對客家事務與文化的支持，同時體驗到義民精神是台灣最重要的文化資產之一，而義民精神所強調的團結，是台灣最需要的力量，希望民眾也能團結、支持國家，讓台灣大步向前。（編輯：陳清芳）1070826

行政院長賴清德（後左3）26日到新竹縣義民廟出席2018全國義民祭開幕活動，向義民爺參拜，祈求國泰民安、風調雨順，各地方都能無災無難。中央社記者魯鋼駿攝　107年8月26日行政院長賴清德（後左3）26日到新竹縣義民廟出席2018全國義民祭開幕活動，向義民爺參拜，祈求國泰民安、風調雨順，各地方都能無災無難。中央社記者魯鋼駿攝　107年8月26日
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