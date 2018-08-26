/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞運棒球文姿云延禧攻略蔡英文
>rss

賴清德：避免疫情爆發 南台灣加強消毒作業

發稿時間：2018/08/26 13:57

最新更新：2018/08/26 14:02

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
針對「0823熱帶低壓水災」，行政院長賴清德（圖）26日中午前往中央災害應變中心視察，指示相關單位，災後清理，預防登革熱疫情。中央社記者徐肇昌攝　107年8月26日針對「0823熱帶低壓水災」，行政院長賴清德（圖）26日中午前往中央災害應變中心視察，指示相關單位，災後清理，預防登革熱疫情。中央社記者徐肇昌攝　107年8月26日

（中央社記者游凱翔台北26日電）南台灣豪雨成災，雞鴨豬等大量死亡，行政院長賴清德今天赴中央災害應變中心視察時說，氣溫升高，為避免疫情爆發，應加強消毒，必要時沿用禽流感經驗，直接運往焚化爐銷毀。

熱帶性低氣壓23日起為中南部帶來強降雨，各地出現淹水災情﹐賴清德中午赴中央災害應變中心視察，並聽取各單位簡報，事後由災變中心指揮官、經濟部長沈榮津召開記者會。

賴清德聽取各單位簡報後裁示，農委會除了掌握牛羊豬雞鴨鵝等農畜的死亡量外，也應掌握有多少場址受到影響，並配合國防部等單位協助後續清運，由於降雨趨緩、氣溫升高，應避免衍生後續的衛生、疫情等問題。

賴清德指出，若動物屍體量過多，可沿用過去禽流感經驗，利用密封式的垃圾車直接運往焚化爐銷毀；此外，適逢登革熱好發季節，目前台中、台北及新北市已有案例，各單位應注意淹水地區的消毒，避免疫情傳出。

他說，根據中央氣象局預報，今天入夜後到29日將有另一波低氣壓、西南氣流來襲，應預置足夠的抽水機救災機器，避免再次造成嚴重災情；對於受災戶的事後補助作業，應設置單一窗口，從優辦理。

沈榮津在會後記者會表示，積水處已退1222處，目前僅剩10處未退去，包括嘉義縣9處、台南1處，預計今天晚上以前就能排除，讓民眾恢復正常生活。

另外，電力、供水、市話、交通運輸均已恢復正常；這次的農損約新台幣4.16億元、學校管所受損1.57億元。後續將請環保署、衛生署協同國防部官兵，協助地方政府清理、消毒，避免疫情爆發。

根據中央災害應變中心統計，截至中午12時止，共7人死亡、116人受傷；599人仍在收容處所；2座基地台待修復；10處淹水待排除；3條航線、7班次海運路線停航。（編輯：蘇志宗）1070826

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

一週重要新聞影像回顧（0819-0825）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨侵台 各地災情直擊
豪雨侵台 各地災情直擊
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP