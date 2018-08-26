暴雨襲南台灣 國軍清運家禽屍體並消毒

暴雨襲南台灣，國軍官兵26日扛重責大任，八軍團化學兵身穿防護衣，前往台南多個牲畜場址消毒清理，並徒手將雞屍放進袋中，準備銷毀。（陸軍提供）中央社記者游凱翔傳真 107年8月26日

（中央社記者游凱翔台北26日電）8月23日暴雨襲擊南台灣，造成上萬隻雞鴨豬鵝等牲畜死亡，國軍官兵今天扛重責大任，八軍團化學兵身穿防護衣，前往台南多個牲畜場址消毒清理，徒手將雞屍放進袋中，準備銷毀。



8月23日的暴雨襲擊南台灣地區，造成高雄、台南、嘉義、屏東等多處淹水，造成上萬隻牲畜死亡，根據中央災害應變中心統計，截至中午12時止，共有約140萬隻雞、50萬隻鴨、20萬隻鵝、7000頭豬死亡。



由於降雨趨緩、氣溫回升，為了避免高溫導致疫情爆發，國軍扛起重責大任，身穿防護衣的官兵深入各地區牲畜場址，在遍地的雞屍中清理、消毒，徒手放進袋中，相當辛苦。



陸軍八軍團表示，39化學兵群上午前往台南市鹽水區番仔寮實施消毒作業，共出動30名兵力、16具背負式消毒機，以及最新的化學裝備MD-105重型消毒車實施消毒防疫。



海軍也指出，已支援10吋抽水機4部、6吋10部、膠舟4部、21名作業人員；並徵調30部P100抽水機，分別由17部卡車趕往嘉義布袋、台南麻豆及鹽水等地，徹夜進行抽水任務，截至中午12時止，嘉義已抽水1944萬加侖、台南抽水120萬加侖。



國防部表示，參謀總長李喜明上將上午再度前往嘉義勘災，並代表總統蔡英文、部長嚴德發慰勉官兵辛勞，希望透過官兵的努力，早日協助民眾恢復正常生活。（編輯：郭萍英）1070826



