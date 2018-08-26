考驗危機應變 國安會擬本週政軍兵推

（中央社記者游凱翔、呂欣憓台北26日電）知情人士今天表示，因應兩岸局勢、考驗政府跨部會危機應變，國安會擬本週政軍兵推，並首度邀請立委、戰略學者進入衡山指揮所演練。總統府回應，按慣例不對外說明。



知情人士接受中央社訪問時表示，政軍兵推由國安會主導，主要是因應兩岸局勢變遷，模擬若國家重要建設遭到破壞，或遭逢重大軍事、災難或外交問題時，政府部門跨部會的垂直、水平溝通能力。



他也說，與歷年不同的地方在於，今年首度邀請立法委員、戰略學者扮演友邦官員，並與國防部長嚴德發等人進入衡山指揮所，模擬不同的狀況想定。例如，當台海局勢發生變動時，台灣友邦的反應，甚至是否會與友軍合作等推演，但細節不便透露。



知情人士指出，由於近日暴雨襲擊南台灣，加上今天晚上起又有另一波雨勢到來，各單位目前仍忙於救災，確切的政軍推演時間、方式目前仍未明朗，將進行評估後才會確認。國防部發言人陳中吉則回應，對此沒有說明。



首次邀請立委、學者「進洞」政軍兵推的原因，中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑接受中央社訪問時認為，台灣許多戰略學者有涉外、留外，甚至與國際智庫接觸的經驗，較能夠「設身處地」的站在另一個國家的角度思考，因此適合由學者來擔任友邦的角色。



林穎佑也表示，藉由讓立法委員進入衡山指揮所，可以跳脫立法權的思維，了解行政面的實際運作，若台灣未來進行軍購，立委也能夠了解箇中差異。



至於政軍兵推與漢光演習的差異，林穎佑指出，漢光演習著重在實兵、軍事層面的「軍事戰略」；政軍兵推則是更大方向的「國家大戰略」。



總統府發言人林鶴明表示，有關國安單位、國防部門基於國家安全的必須所進行的各項人員訓練、任務演習等，相關部門都會有最好、最嚴謹的籌劃整備，至於有關細節涉及機敏，按照慣例不對外公開說明。（編輯：謝佳珍）1070826