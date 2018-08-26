馬英九出席新黨黨慶細數政績 有民眾不領情

新黨25週年黨慶慶祝大會26日在台北舉行，前總統馬英九（後）出席，並向新黨主席郁慕明（前）致意。中央社記者徐肇昌攝 107年8月26日

（中央社記者劉冠廷台北26日電）前總統馬英九今天出席新黨黨慶，他在致辭時除了細數過去政績外，也為他執政8年中讓人感到憤怒的政策表示歉意；但部分民眾似乎不太領情，在馬英九要離去時，怒罵嗆聲。



新黨今天下午舉辦25週年黨慶活動，包括馬英九、國民黨副主席郝龍斌、國民黨台北市長參選人丁守中等人都到場致意，搶攻深藍選票的意味濃厚。此外，包括民進黨秘書長洪耀福、前立法院長的國民黨立委王金平、新北市長朱立倫也都送花致意，但就是獨缺國民黨主席吳敦義。



馬英九在致詞時表示，新黨創黨以來一向支持中華民國，推動兩岸和解、和平、合作，這也是他從事兩岸政策規劃一貫的立場；他的總統任內一貫的大陸政策就是在九二共識、一中各表的基礎上，推動兩岸和平發展，讓原來是衝突熱點的台灣海峽，變成和平大道、繁榮商場。



馬英九細數了擔任總統時包括邦交穩固、提高免簽數量等政績；但他也說，他在這8年當中，也難以避免的在一些政策上犯了錯，讓民眾感到不高興、憤怒，他必須向大家表示歉意，但是大的方向，跟新黨主張一樣，支持中華民國、支持兩岸和解、和平、合作。



馬英九表示，我們的國家是中華民國，所以每一個人都是中國人，我們的家園是台灣，所以每一個人也是台灣人，這才是最好的定位。



雖然馬英九的致辭引起台下數度熱烈的掌聲，在離去時也有人搶著要合照，但仍有些人似乎是不太滿意馬英九過去的作為，不斷高喊「不統不獨牆頭草」、「漢奸」等字眼，表達內心的不滿。（編輯：郭萍英）1070826



