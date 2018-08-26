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豪雨成災 陳菊前往高雄訪視復原安置工作

發稿時間：2018/08/26 17:46

最新更新：2018/08/26 17:46

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（中央社記者呂欣憓台北26日電）南部連日豪雨，總統蔡英文這兩天除了親自到台南和嘉義勘災，昨天則指示總統府秘書長陳菊這兩天前往高雄各地，了解過去幾天來強降雨的災害衝擊以及後續整備復原工作。

總統府發言人林鶴明今天表示，新一波西南氣流即將到臨，總統非常關心日前強降雨可能造成災情的因應，也高度關注後續的防災部署，因此在昨天南下嘉義、台南勘災的同時，特別請陳菊代表她前往高雄訪視。

林鶴明表示，兩天來，陳菊在高雄市副市長楊明州、副秘書長蔡柏英及民政局長張乃千、各地區議員民代陪同下，分別走訪桃源、內門、田寮等區，了解包括各區災害搶救復原狀況，以及防災撤離安置處所、區域排水和山區道路整備情形等。

林鶴明說，在訪視期間，陳菊代表總統表達對受災鄉親的關心，並指示市府團隊為保障居民生命、財產安全，務必在第一時間掌握各項資訊並事先做好預防性措施。

林鶴明提到，陳菊也肯定市府團隊在各項機制因應上迅速得宜，讓相關的積水等情形迅速排除，她也希望市府團隊更要能主動關懷市民朋友並充分掌握災害情況，以及時提供市民相關訊息及協助，也幫助本次受災的市民，及時獲得補助，儘快恢復正常生活。

今天稍早，陳菊及市府團隊在訪視途中前往田寮區日月禪寺祈福法會現場參拜，祈求上天賜福台灣，保佑全台灣能平安渡過本次天災。（編輯：黃國倫）1070826

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