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傳總統過境與美方交易 外交部：不實謠言

發稿時間：2018/08/26 17:56

最新更新：2018/08/26 17:56

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（中央社記者侯姿瑩台北26日電）有網路傳言指出，總統蔡英文日前出訪中南美洲過境美國期間，與美方進行多項商業交易。外交部今天鄭重澄清，「此為不實謠言」，也對企圖汙衊國家元首的行為，給予嚴厲譴責。

近日LINE群組流傳訊息指出，蔡總統過境美國期間與美方進行商業交易，包括以新台幣7500億元向美國購買天然氣，豁免美國高通公司7000億元的罰款及賦予高通5G通訊在台的主導權等。

外交部鄭重澄清表示，「此為不實謠言」，也對企圖以假新聞混淆輿論與大眾視聽，以及攻擊政府、汙衊國家元首的行為，給予「嚴厲譴責」。

外交部指出，近月來謠言攻擊不斷，包括5月布吉納法索與台灣斷交後，網傳另一邦交國的外長在北京訪問，6月傳出台灣擬將太平島租借給美軍。日前也出現假旅薩僑胞名義的文章汙衊政府，口徑與中國政府類似；還有名嘴指稱，外交部駐外單位在總統出訪時散發民進黨旗幟給當地僑胞等。

外交部指出，這類攻擊事件與部分其他國家的經驗相似，其中一次的攻擊也被報導為中國某「內容農場」的產品。這些攻擊極可能是國家層級發動的「假訊息攻勢」（Disinformation Campaign），外交部將就這些攻擊事件與國安單位進行諮商。

對於各種對台灣外交相關的謠言攻擊，外交部表示，將迅速澄清，也呼籲社會各界切勿聽信謠言，勿協助傳播；若收到任何對外交部的攻擊訊息，請立即與外交部聯繫，以共同遏止攻擊事件一再發生。（編輯：謝佳珍）1070826

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