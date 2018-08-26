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郁慕明首度表態 北市長選舉支持丁守中

發稿時間：2018/08/26 18:06

最新更新：2018/08/26 18:06

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）新黨今天舉辦25週年黨慶，除了向外界介紹在雙北所提名的10位議員參選人外，新黨主席郁慕明今天也首度表態，在台北市長選舉中，會支持國民黨台北市長參選人丁守中。

新黨今天下午舉辦25週年黨慶活動，包括前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌、國民黨台北市長參選人丁守中、國民黨立委費鴻泰等人都到場致意。

郁慕明日前曾說過「有條件支持台北市長柯文哲」，23日也在臉書上直指國民黨表面喊團結，私下卻封殺新黨等言論，因此新黨在台北市長選舉這一局的態度，引發外界關注。

郁慕明今天在黨慶活動後接受媒體訪問時表示，在意識形態上他與柯文哲是有距離的，但是對兩岸的憂慮是一樣的，而柯文哲對於「統」的程度，應該不如丁守中，因此在台北市長選舉，新黨會支持丁守中，柯文哲不會怪他的；但他也說，就算新黨支持丁守中，也不見得每個人都會投丁守中。

媒體詢問，國民黨主席吳敦義是否有來溝通，郁慕明則說，這不需要，他們本來就是朋友，大方向一致，不需要溝通，「除非變了、不統，我就問你為何不統。」至於馬英九今天是不是要幫丁守中滅火，他說，這都是外界揣測，他坦言國民黨跟新黨有嫌隙，但不是很嚴重；國民黨做對的事，新黨支持，該批評的就是打開天窗說亮話。

此外，由於適逢年底縣市長及議員選舉，郝龍斌在致詞時也積極尋求泛藍選民的支持，他說，今天泛藍一定要團結，新黨是泛藍關鍵的力量，所以他雖然是國民黨的副主席，拜託大家支持新黨提出的候選人；而新黨沒有台北市長的參選人，因此拜託大家支持國民黨提出的丁守中。（編輯：郭萍英）1070826

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