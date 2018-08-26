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總統感謝國軍辛勞：有受災地方就有令人安心身影

發稿時間：2018/08/26 20:22

最新更新：2018/08/26 23:14

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陸軍第10軍團化學兵群26日在嘉義縣受災區，持續對豬隻家禽及環境噴灑消毒劑，避免傳染疾病趁隙而入。（陸軍第10軍團提供）中央社記者黃國芳傳真　107年8月26日陸軍第10軍團化學兵群26日在嘉義縣受災區，持續對豬隻家禽及環境噴灑消毒劑，避免傳染疾病趁隙而入。（陸軍第10軍團提供）中央社記者黃國芳傳真　107年8月26日

（中央社記者呂欣憓台北26日電）南台灣豪雨成災，國軍協助清運死亡家禽並清理環境。總統蔡英文今天在臉書感謝國軍，「只要有受災的地方，都能看到國軍令人安心的身影，謝謝部隊的弟兄姊妹，大家辛苦了。」

總統今天早上連續走訪台南和嘉義，了解各地淹水以及災後復原安置工作，總統稍後在臉書發文表示，她很關心淹水後續可能衍生的公共衛生問題，今天在台南災區，也到鹽水孫厝里了解清理情況。

總統指出，國軍的化學部隊正在協助清理因水患死亡的家禽，而從災後的清理、環境消毒，到協助回復家園，國軍都全力投入，幫助受災的鄉親。

總統說，事實上，不只在台南，在全台各地，只要有受災的地方，都能看到國軍令人安心的身影，「謝謝部隊的弟兄姊妹，大家辛苦了。」

總統提醒民眾，接下來，西南氣流仍會帶來雨量，災後的公共衛生更需要小心維護，「我們全力戒備，一起克服挑戰，國軍加油，台灣加油！」（編輯：郭萍英）1070826

我很關心淹水後續可能衍生的公共衛生問題，今天在台南災區，我也到鹽水孫厝里了解這裡的清理情況。我們國軍的化學部隊正在協助清理因水患死亡的家禽。而從災後的清理、環境消毒，到協助回復家園，國軍都全力投入，幫助受災的鄉親。事實上，不只在台南，在...

蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2018年8月25日 星期六

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