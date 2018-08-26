台灣文化日遭打壓 陸委會：中共濫用銳實力

（中央社台北26日電）傳出中國大陸去年10月打壓西班牙一間大學舉辦的台灣文化日活動，大陸委員會今天批評中國大陸濫用銳實力。



中國大陸駐西班牙大使館於去年10月，打壓西班牙薩拉曼卡大學（University of Salamanca）社會科學院舉辦「台灣文化日」活動，遭學者推文披露。



在薩拉曼卡大學任教的鄭夏霓昨天在推特推文表示，去年10月中國駐西班牙大使館寄一封電子郵件給薩拉曼卡大學，信中稱文化日活動與相關文宣有許多錯誤的描述，不符合西班牙政府長期遵循的「一中原則」，要求學校取消台灣文化日相關及後續活動。



陸委會晚間發出的參考資料表示，中共外事單位以政治藉口，蠻橫要脅校方修正，致嚴重影響「台灣文化日」的後續系列活動，這是中共濫用銳實力的印證。



陸委會說，中華民國身為國際社會負責任的一分子，參與社會文化學術等國際交流合作、介紹台灣風土文化民情與發展，所作積極貢獻各界有目共睹。對於近年來北京當局無所不用其極的威嚇及打壓，「其理由何止荒謬絕倫，國人均無不憤慨與不滿」。



陸委會稱，國際間對於其干涉內政已進行遏制，政府將會持續和相關重要國家合作，反制並揭露中共銳實力的霸道作為，並希望透過逐步努力，調整國際間對中華民國不公平的對待。



陸委會說，中共當局侵門踏戶，在外國學術殿堂裡施行思想言論與集會審查，妨礙學術自由，相信海內外堅持校園自治的有識之士自有公斷。「且此一蠻橫舉措更凸顯中共不但『箝制』中國人民，更屈從外國人民學者放棄思想言論自由，必為中外愛好自由之士所不齒。」（編輯：林克倫）1070826