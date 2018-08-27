台漁業黃牌 歐盟代表：最快可望年底前解除

歐盟對台灣遠洋漁業舉黃牌，至今已將近3年。歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）日前接受中央社專訪時表示，歐盟預計9月下旬再度派員訪台，若一切順利，最快可於年底前解除對台灣的黃牌。中央社記者郭日曉攝 107年8月27日

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）歐盟對台灣遠洋漁業舉黃牌，至今已將近3年。繼歐盟官員3月底來台訪查後，歐盟駐台代表說，歐盟預計9月下旬再度派員訪台，若一切順利，最快可於年底前解除對台灣的黃牌。



歐盟在2015年10月對台灣遠洋漁業舉黃牌，將台灣列為打擊非法捕撈漁業不合作國家。若未改善，轉入紅牌將衝擊新台幣500億元至600億元產值及產業從業人員生計。



歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）接受中央社專訪時透露，歐盟官員預計9月下旬再度來台訪視，將赴港口實地檢視並參訪監控中心，之後與台灣漁業官員會談，討論決定下一步的工作。



馬澤璉期盼，這是歐盟官員為了漁業黃牌最後一次來台進行訪視。若一切進行順利，歐盟最快可望於年底前解除對台黃牌；一旦黃牌解除後，歐盟也會持續與台灣進行漁業方面的合作。



為使台灣遠洋漁業符合永續發展的標準，漁業署2017年1月公告「遠洋漁業條例」等漁業三法正式施行，並呼籲相關業者確實遵守相關法令及國際組織所通過的養護管理措施，共同努力促進遠洋漁業永續經營。



馬澤璉指出，過去這段時間，農委會漁業署很積極解決相關問題，相信歐盟有注意到。很重要的是，過去6到8個月以來，漁業署也很注重相關法令的執行。



馬澤璉說，有聽到台灣漁民抱怨，「歐盟怎麼還沒解除黃牌」，漁民已感受到壓力。不過，她認為，當新的法令開始執行時，漁民需要時間來適應改變，過程並不容易。



她說，漁業資源面臨枯竭的危險，因此需要保護漁業資源與漁業產業。歐盟主要的擔憂是遠洋漁業毫無限制地進行大規模捕魚，「如果海裡沒有魚，也就沒有漁業這個產業了。」



她表示，漁業署提供相關法令資訊給漁民，協助他們遵守新的法令。以歐盟的經驗而言，教育、訓練、資訊是很重要的，向漁民提供詳盡的說明與解釋，有助於漁民了解新的法令並遵行。



此外，對於外籍漁工議題，馬澤璉說，許多台灣、國際非政府組織團體都很關注外籍漁工在台灣籍漁船上所受到的待遇，也確實有些外籍漁工的人權受到侵害。



她表示，歐盟是否解除黃牌，主要還是考量台灣對漁業資源採取的保護措施。



不過，她指出，農委會、漁業署已採取許多措施，希望改善外籍漁工的待遇。在解除黃牌後，歐盟將持續與台灣政府討論有關移工的議題；移工議題是雙邊人權諮商中的一部分，「我們不會忽略這個議題」。（編輯：謝佳珍）1070827