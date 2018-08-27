內政部推包租代管 社宅媒合破千戶

（中央社記者李淑華台北27日電）內政部統計，六都自1月試辦社會住宅包租代管，至8月21日止，累計媒合戶數1162戶，媒合速度增溫。內政部即日起與全台最大不動產平台合作，方便民眾上網找尋適合的社宅。



內政部今天發布新聞稿表示，為落實社會住宅政策，政府積極鼓勵房東釋出閒置的住宅，透過包租代管轉化為社會住宅，六直轄市從今年1月試辦以來，已成功媒合1162戶。



內政部表示，即日起與全台最大的不動產平台合作，於591房屋交易網設置「社會住宅專區」，參加社宅包租代管的房東，可透過六直轄市政府委託的租屋服務業者刊登媒合出租；有租屋需求的民眾，也可從591房屋交易網的「社會住宅專區」，找尋適合的住宅，讓社會住宅出租媒合更加便利迅速。



內政部表示，「保證收租、專人代管」不再是小房東遙不可及的夢想。政府為有效利用民間住宅資源，落實社會住宅政策，除直接興建社宅外，更積極推動包租代管，鼓勵房東釋出閒置的住宅轉化為社會住宅。參與的房東除了有保證收租及專人代管外，並提供綜合所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免、每年還有新台幣1萬元的修繕補助，透過新制上路的多種優惠，吸引房東參與。



內政部指出，6月27日「租賃住宅市場發展及管理條例」施行後，一般租屋市場也正逐步建立包租代管專業服務制度，協助租賃雙方快速處理繁雜事務，串起房東、房客間的溝通服務橋梁，有效減少租賃糾紛，營造友善、合宜的租賃住宅環境，可望大幅提高包租代管的供給能量。



內政部歡迎房東加入社宅包租代管的行列，交由政府委託的業者出租及管理，享有保證收租、專人代管、賦稅減免及修繕補助等優惠服務，使租賃雙方更有保障，有意願加入的房東及有租屋需求的民眾，可到內政部不動產資訊平台的社會住宅專區（https://goo.gl/s9rpBE）查詢相關資訊，或撥打1999向直轄市政府洽詢。（編輯：蘇志宗）1070827