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國民黨反空污三公投連署達標 陸續送中選會

發稿時間：2018/08/27 11:53

最新更新：2018/08/27 13:37

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國民黨27日在中央黨部外廣場舉行記者會，宣布推動「反核食、反空污、反深澳電廠」3項公投案的第2階段連署書突破145萬份，並裝箱運送至中選會。中央社記者孫仲達攝 107年8月27日國民黨27日在中央黨部外廣場舉行記者會，宣布推動「反核食、反空污、反深澳電廠」3項公投案的第2階段連署書突破145萬份，並裝箱運送至中選會。中央社記者孫仲達攝 107年8月27日

（中央社記者李淑華台北27日電）中國國民黨副主席曾永權今天宣布，反空污、反深澳電廠、反核食等三項公投案完成第二階段連署，分別有近50萬份連署書，將陸續送至中選會，呼籲中選會勿刁難。

國民黨上午於中央黨部外廣場舉辦推動「反核食、反空污、反深澳電廠」三項公投案連署書送件記者會，由副主席兼秘書長曾永權主持，公投提案人郝龍斌、盧秀燕、林德福，以及國民黨立院黨團總召江啟臣、國民黨立委黃昭順、組發會主委李哲華出席。

曾永權宣布，「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」三項公投案，已完成第二階段連署，大幅超過法定的28萬份連署門檻。反空污公投連署49萬6444份、反深澳電廠公投連署48萬2507份、反核食公投連署47萬8015份，合計145萬6966份，感謝全國鄉親的支持。

曾永權說，今天將陸續把連署書送至中選會，第一梯次將運送反空污公投連署書；記者會結束後，隨即開往中選會送件。

反核食公投案提案人郝龍斌表示，民眾連署踴躍，他在宣傳時，有民眾詢問，自己是支持民進黨的，可不可以也參加連署。他告訴民眾說，只要反對核災食品，都可以連署，「民眾要用公投告訴政府，我們不要核災食品、不要燃煤發電、不要空氣污染。」

反空污公投提案人的國民黨台中市長參選人盧秀燕表示，三項公投當初審查不斷被打壓、刁難，審查時間多達100多天，壓縮到第二階段的連署時間，但打壓和刁難反而讓民眾反感，希望第二階段連署審查，不要再被刁難、打壓。

反深澳電廠公投提案人、立委林德福呼籲，為國民的健康，希望全國鄉親能在選舉時一起出來支持這些不分黨派的公投案。（編輯：謝佳珍）1070827

國民黨27日在中央黨部外廣場舉行記者會，宣布推動「反核食、反空污、反深澳電廠」3項公投案的第2階段連署書突破145萬份，並以卡車運送遞交中選會。中央社記者孫仲達攝 107年8月27日國民黨27日在中央黨部外廣場舉行記者會，宣布推動「反核食、反空污、反深澳電廠」3項公投案的第2階段連署書突破145萬份，並以卡車運送遞交中選會。中央社記者孫仲達攝 107年8月27日
國民黨27日將「反核食、反空污、反深澳電廠」3項公投案共145萬6966份連署書以卡車載運至中選會遞交，中選會準備大批紙箱要裝運清點好的連署書。中央社記者孫仲達攝 107年8月27日國民黨27日將「反核食、反空污、反深澳電廠」3項公投案共145萬6966份連署書以卡車載運至中選會遞交，中選會準備大批紙箱要裝運清點好的連署書。中央社記者孫仲達攝 107年8月27日
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