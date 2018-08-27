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八百壯士軍人節上凱道 反台獨誓師大會

發稿時間：2018/08/27 12:09

最新更新：2018/08/27 12:09

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（中央社記者王承中台北27日電）退伍軍人團體八百壯士捍衛中華協會將在9月3日軍人節當天，在凱道舉辦反台獨誓師大會。協會理事長吳斯懷今天說，為了台灣的未來，歡迎全民一起站出來。

八百壯士捍衛中華協會上午在立法院召開記者會，協會發言人羅睿達表示，為慶祝今年的軍人節，協會將在9月3日上午在台北市中山堂舉辦向軍人致敬活動，隨後陪同國民黨立委前往司法院遞交「陸海空軍軍士官服役條例」釋憲聲請書，並於下午在凱道舉辦「反台獨、救國家、護憲法，捍衛中華民國全民誓師大會」。

協會理事長吳斯懷表示，這次活動是為了反台獨救中華民國，為了台灣2300萬人民的未來，希望真正維持兩岸現狀和平發展，避免將台灣推向戰爭邊緣。

吳斯懷說，協會的訴求就是堅持「全民誓死捍衛中華民國，國軍絕對不為台獨而戰」。支持「反台獨、反空污、反霸權、反核食、反獨裁、反課綱亂改、反年金亂改」理念，歡迎全國民眾一起在軍人節當天在全國各地站出來。

與會的國民黨立委費鴻泰表示，軍人節是光輝的日子，理論上應該要慶祝，為何退伍軍人要上街頭發出怒吼，就是要控訴民進黨。民進黨強行修改一例一休，不聽勞工意見，年金改革不聽軍公教意見，強行通過。

他說，中國國民黨立法院黨團支持八百壯士捍衛中華協會，呼籲大家在今年軍人節當天一起走上街頭。（編輯：林沂鋒）1070827

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