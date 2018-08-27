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日台交流協會對面 新黨立慰安婦銅像

發稿時間：2018/08/27 12:12

最新更新：2018/08/27 12:12

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（中央社記者劉冠廷台北27日電）王炳忠等多位新黨青年軍，今天將慰安婦銅像立在日本台灣交流協會對面，王炳忠表示，讓慰安婦阿嬤正視著日台交流協會，正視著日本政府，要繼續的如何扭曲歷史。

年底九合一選舉即將登場，今天起受理市長、市議員、里長登記參選，為了替自家議員參選人造勢，王炳忠今天帶著蘇恆、侯漢廷、林明正等台北市議員參選人，到日台交流協會旁召開記者會，表示將在日台交流協會對面立慰安婦銅像，要求日本政府道歉；並宣告已在日台交流協會旁申請路權，準備舉辦晚會。

王炳忠說，侯漢廷等人今天在這莊重的承諾，未來有幸進入市議會，一定會爭取讓慰安婦阿嬤的銅像，永遠在日台交流協會外站起來；也呼籲台北市長、議員等參選人，來這為慰安婦阿嬤獻花，並做出承諾，看是否同意讓慰安婦阿嬤的銅像，永遠站立在這。

記者會結束後，王炳忠等人推著載著慰安婦銅像的推車，緩緩的往日台交流協會走去，而警方早已部署在日台交流協會四周，並以人牆阻止新黨青年軍到日台交流協會對面。

為此，新黨青年軍與警方發生數度口角衝突，最後經過溝通，由蘇恆等3位北市議員參選人代表，將銅像立到新黨早已在日台交流協會對面停好的貨車上。（編輯：張均懋）1070827

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