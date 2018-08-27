國民黨分裂選區 馬英九：過兩天會有協調結果

前總統馬英九（前左）27日到台北市選舉委員會幫同黨參選人加油打氣，對於國民黨在桃園市、新竹縣、嘉義市等縣市出現分裂情況，他表示，現在已經在努力進行協調，中國國民黨一定要整合，過兩天就會看到結果。中央社記者黃麗芸攝 107年8月27日

（中央社記者黃麗芸台北27日電）前總統馬英九今天到台北市選舉委員會幫同黨參選人加油打氣，談到分裂選區問題，他表示，現在已經在努力進行協調，中國國民黨一定要整合，過兩天就會看到結果。



馬英九上午陪同國民黨台北市議員參選人徐巧芯到台北市選舉委員會登記參選，同時也為同黨籍台北市長參選人丁守中、市議員及里長參選人加油打氣。



媒體會後聯訪詢問今天是否挑選良辰吉時陪徐巧芯登記參選，馬英九表示，是幫所有人，包括丁守中和所有市議員參選人，並說只要能順利登記都是良辰吉日。



對於國民黨在桃園市、新竹縣、嘉義市等縣市出現分裂情況，迄今難化解。馬英九說，現在已經在進行協調，相信會有好的結果，嘉義市部分也在努力當中，國民黨真的不能再分裂，一定要整合好，再過兩天就會看到結果。



媒體追問如何看總統蔡英文搭乘雲豹甲車勘災一事，馬英九則表示，全力支持政府救災，希望盡快恢復美滿家園。



他也提到，目前以核養綠公投目標，希望能達到28萬人簽署，雖然目前還不知道確切成績如何，但在全台火車站進行連署活動，初步成績還不錯。（編輯：李錫璋）1070827





前總統馬英九（前左3）27日陪同台北市議員參選人徐巧芯（前左2）前往台北市選委會登記，與前來登記參選的國民黨台北市長參選人丁守中（前左4）相見歡，一同為同黨參選人加油打氣。中央社記者裴禛攝 107年8月27日