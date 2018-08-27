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副總統盼吐瓦魯 聯合國大會繼續支持台灣

發稿時間：2018/08/27 14:09

最新更新：2018/08/27 14:09

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（中央社記者呂欣憓台北27日電）副總統陳建仁今天感謝吐瓦魯支持台灣國際參與，也希望下半年的「亞太民航局長會議」、「聯合國大會」及「聯合國氣候變化綱要公約國際會議」，吐瓦魯能繼續給台灣最大的支持。

陳副總統上午接見「吐瓦魯副總理兼財政暨經濟發展部長陀阿法（Maatia Toafa）伉儷訪問團」。副總統致詞時表示，這是總統蔡英文上任以來，陀阿法第二次訪問台灣，今年5月，吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）也曾跟蔡總統第四度會面，這些密切交流，都展現出台吐兩國之間緊密且友好的邦誼。

副總統指出，台灣和吐瓦魯都是南島語族大家庭的一份子，這個月初，台灣跟其他會員國家和地區，一起重新啟動「南島民族論壇」，不僅建立南島民族之間的實質關係，也讓台灣和吐瓦魯的合作更加緊密。

陳副總統提及，除了文化上的交流，在農業、醫療和教育等領域，台吐兩國持續推動的合作計畫也都相當有成效；明年，吐瓦魯將主辦「太平洋島國論壇（PIF）」，台灣將派團出席，展現對太平洋區域發展的重視，以及對友邦的支持。

副總統說，台灣和吐瓦魯是相互扶持的好朋友，多年來，吐瓦魯大力支持台灣的國際參與，先前陪同索本嘉來訪的吐瓦魯衛生部長馬努業（Satini Tulaga Manuella），在世界衛生大會（WHA）中積極為台灣發聲，就是最好的例子。

副總統表示，他代表台灣政府與人民，感謝吐瓦魯為台灣仗義執言，他也期盼，在下半年將舉行的「亞太民航局長會議」、「聯合國大會」、以及「聯合國氣候變化綱要公約國際會議」，吐瓦魯能繼續給台灣最大的支持。

訪賓一行包括吐瓦魯交通暨通訊部部長拉法依（Monise Laafai）伉儷、教育、青年及運動部部長曼阿尼（Fauoa Manni）伉儷、天然資源部部長柏芮涵（Puakena Boreham）暨夫婿，由吐瓦魯駐台大使涂莉梅（Limasene Teatu）暨夫婿、外交部次長徐斯儉陪同，前來總統府拜會副總統。（編輯：林沂鋒）1070827

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