公投連署書搶送件 中選會人仰馬翻

（中央社記者李淑華台北27日電）中國國民黨三公投案今天送中選會，數量龐大，中選會僅先受理「反空污」一案。中選會官員表示，昨晚半夜臨時調動人力，今天光是點收第一案，就得數到晚上8時。



中國國民黨力推的「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」三項公投案，第二階段連署已達法定的28萬1745份。國民黨副主席曾永權上午召開記者會宣布三項公投案份數分別為49萬6444份、48萬2507份、47萬8015份後，隨即以貨車將連署書送往中選會。



下一代幸福聯盟提出「愛家公投」三項公投案，第二階段連署也已達連署門檻，預計明天上午送件至中選會。根據中選會官員表示，這三項公投案連署書份數相當多。



國民黨上午送交三項公投連署書至中選會時，總共多達145萬6966份，中選會先處理第一案，國民黨立委林德福等人一度質疑中選會「拒收、行使拖延戰術」。



中選會官員私下表示，國民黨直到昨天晚上9時許才通知今天上午送件，中選會半夜臨時召集人馬，動員所有的人在一樓處理公投連署書。



官員表示，光是第一案可能數到晚上7、8時，如果再受理第二案，可能得到半夜，因此下午已經與林德福等人協調，今晚先受理第一案後，第二、三案連署書會放置一樓角落，由國民黨立院黨團連夜排班看管，明早上班受理國民黨提出的第二、第三案公投。



下一代幸福聯盟也預計明天上午送件，中選會官員表示，公投連署書，只能一案一案的排隊，如同去戶政機關辦理結婚登記一樣，如果前面有人先辦理，就得等到前面的人完成登記後，才能輪到下一個人。



中選會官員表示，如果發現連署書不合規定，會當場剔除，最後才會將正本送至各戶政機關查對。



愛家三公投，第一案是：「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合?」第二案是：「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」第三案是：「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？ 」（編輯：謝佳珍）1070827