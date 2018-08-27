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瓜地馬拉大使見外交部次長 與台灣邦交不變

發稿時間：2018/08/27 18:25

最新更新：2018/08/27 18:25

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（中央社記者顧荃台北27日電）台灣與薩爾瓦多斷交後，外界憂心中美洲國家邦交關係。涉外人士表示，瓜地馬拉大使亞谷華（Olga María Aguja Zúñiga）今天與外交部次長劉德立見面，表示將維持與台灣的邦交。

台灣與中美洲國家薩爾瓦多21日斷交，外界憂心中美洲邦交國瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜邦交可能生變。

涉外人士表示，上午亞谷華與主管拉丁美洲外交事務的劉德立見面，亞谷華說問過瓜地馬拉外交部，「外交部（指瓜地馬拉外交部）表達尊重薩爾瓦多的決定，但是anyway，瓜國會跟我們（台灣）往下走。」

涉外人士說，亞谷華也與劉德立當面討論雙邊合作計畫進度，如協助瓜地馬拉拓寬「CA-9號公路」、醫療合作、捐贈學童書包計畫等。

瓜地馬拉大使館回覆媒體電子郵件表示，瓜地馬拉政府確認將繼續與台灣維持外交關係，瓜國與中華民國（台灣）的合作非常順利，雙邊有很多計畫正在執行中。

另外，涉外人士表示，宏都拉斯大使謝拉（Rafa Sierra）日前已公開表示「我認為我們的關係穩定」，今天下午謝拉主動與劉德立見面，除了談宏都拉斯的旱災援助事宜，也再次當面提到宏國總統對台灣的支持。

涉外人士指出，拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢近日已前往尼加拉瓜，到尼國不到24小時內就見到了總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）與副總統穆利優（Rosario Murillo），「他們在這麼短的時間願意見（俞大㵢），就是一個很重要的宣示」，一是因為兩國邦誼，一是因為駐尼國大使吳進木做得很好。

尼加拉瓜駐台大使達比亞（William Tapia）23日也向媒體表示，尼國是台灣堅定友邦，尼國總統奧蒂嘉表示，只要他在任內的一天，就不會背棄台灣；尼加拉瓜將信守承諾。（編輯：張良知）1070827

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