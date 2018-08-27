國民黨質疑擋公投 中選會：絕沒拒收連署書

國民黨推3公投案，27日送抵中選會，但中選會目前依規定先接收、處理第一案（反空汙），國民黨立委林德福（右）不滿，到內政部長室向部長徐國勇（中）抗議。中央社記者游凱翔攝 107年8月27日

（中央社記者李淑華台北27日電）國民黨質疑中選會用行政手段阻撓公投併大選，中選會發言人陳朝建今天說，只要提案領銜人的連署書冊表件依照鄉鎮市區分類送件，中選會會依案、依送案次序受理，絕對沒有拒收。



國民黨今天將「反空污」、「反深澳電廠」、「反核食」三項公投的第二階段連署書送至中選會，總共多達145萬6966份，中選會先處理第一案，國民黨立委林德福等人一度質疑中選會「拒收、行使拖延戰術」。



國民黨晚間發布新聞稿，文傳會代理主委唐德明譴責中選會蠻橫、官僚。



唐德明表示，這不能不讓人聯想，中選會是要用行政手段阻撓公投併大選，刻意違反公投法的精神。



唐德明表示，今天國民黨送去三項公投案的連署書，中選會不願意簽收，表示數量太大要一案一案排隊處理，但明天很可能又會有其他的公投案送到中選會，中選會難道也要拒絕這些公投案，一旦時間拖過可以公投併大選的時間，中選會是不是要負責。



對此，中選會副主委兼發言人陳朝建回應表示，中選會一切依法行政，只要提案領銜人就其第二階段的連署書冊表件依照鄉、鎮、市、區分類送件的話，中選會定會依案、依送案次序依次受理，絕對沒有拒收的問題。



陳朝建表示，實際上，公投法也規定，全國性公投連署書都必須依照鄉、鎮、市、區來分類，並依縣市別區分等送件，這些工作都應由公投領銜人完成後並送件至中選會；不僅如此，對於各案件送件，中選會也是全力動員人力並調兼其他部會人力全力協助處理，但每一案須依次序受理，就如同民眾到區公所洽公有多案的狀況一樣，也必須依案、依序處理。（編輯：楊玫寧）1070827