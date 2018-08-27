嘉義東石積水及腰 賴清德涉水勘災安撫村民

行政院長賴清德（前左）27日晚間再度到嘉義縣勘災，他穿著青蛙裝步行在水深及腰的掌潭村，牽起民眾的手，親自安撫憤慨不平的村民。中央社記者黃國芳攝 107年8月27日

（中央社記者黃國芳嘉義縣27日電）行政院長賴清德今天晚上再度到嘉義縣布袋鎮等地勘災，他穿著青蛙裝步行在水深及腰的掌潭村，親自安撫憤慨不平的村民，並允諾將督促水利單位調派抽水機，3天內消退積水。



823豪雨成災，嘉義縣沿海地區嚴重淹水，今天進入水災第5天，東石、布袋仍有部分地區淹水，賴清德傍晚再度南下嘉義縣勘災，陸續前往重災區東石洲仔、栗子崙，最後前往災情最慘重的掌潭村。



賴清德穿著青蛙裝涉水步行慰問災民，實地耐心傾聽他們的抱怨及需求，他允諾會找出淹水原因，解決問題，讓鄉親免於淹水之苦。



823水災重創嘉義縣，東石鄉掌潭村因地勢較低，大水漫流後持續淹水，沒下雨反而水位增高，最深處曾超過半層樓，200多名居民連夜撤村，只能靠船筏進出，道路有如水路，白天全村靜悄悄，彷彿無人居住。



掌潭社區發展協會理事長林文達與村民都認為是當地排水出了問題，才會造成嚴重淹水，全村村民都相當憤慨，淹水已第5天，仍水深及腰，準備明天到嘉義縣政府抗議。



賴清德與嘉義縣長張花冠、立委陳明文、蔡易餘等人於晚上前往掌潭村，涉水步行走了數百公尺遠，安撫在當地信仰中心保安宮等待的林文達等人，村民難掩內心憤慨，向賴清德抱怨因排水問題所造成的淹水。



賴清德允諾督促水利單位於3天內，讓積水消退，村民可以早日整理家園，另於未來改善當地排水設施時，將參酌當地人的意見，讓掌潭村民能免於淹水苦楚。



賴清德的承諾，暫時平息村民的怒火，隨後，賴清德握著林文達的手，再度涉水走到村外，在村外等待的村民則感謝院長可以實地關心他們的情況。（編輯：施燕飛）1070827





行政院長賴清德（左2）27日再度到嘉義縣布袋鎮等地勘災，並與縣長張花冠（左）一同到收容中心探視，與暫居其中的長輩互動。中央社記者黃國芳攝 107年8月27日