泰國團簽增手續費 外交部：協調爭取互惠待遇

（中央社記者顧荃台北28日電）泰國團體簽證10月1日將外包給私人公司，每人將加收新台幣470元手續費。外交部今天表示，爭取簽證互惠待遇原則不變，將待9月實施辦法公布後，與泰方進一步協調。



外交部發言人李憲章上午出席外交部例行記者會時表示，根據外交部了解，泰國貿易經濟辦事處為紓解申請泰簽人潮，預定自10月1日起，在台北及高雄各設立一處委外營運的簽證中心，加收470元是給簽證中心的委外手續費，而不是提高簽證費用。



李憲章表示，10月1日新制實施後，泰國貿易經濟辦事處將僅受理個人簽證申請，收件時間由原來的上午9時至10時（個人申請為9時至11時30分）調整為上午9時至下午4時；每日申請人數以50人為限，每人每日至多申請9件，收費仍維持1200元，不另收手續費。



李憲章說，任何國家調整簽證規費都是國家主權行使的一部分，台灣方面爭取簽證互惠待遇原則不變，泰國貿易經濟辦事處預定於9月下旬提供相關規劃詳細資訊，將待9月實施辦法公布後，與泰方進一步協調，即使無法一步到位，也希望泰方在便利台灣人申請簽證手續或時程上給予較大便利。



至於泰國加收團客簽證手續費是否影響台灣給予泰國觀光客免簽待遇，李憲章表示，目前給予泰國免簽是8月1日起到明年7月31日試辦，而且是滾動檢討機制，將根據移民風險、消費能量、是否有互惠措施等進行考量。



根據交通部觀光局統計，106年台灣前往泰國的台灣旅客為55萬3804人。（編輯：李信寬）1070828