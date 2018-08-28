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林峯正：黨產會手段溫和 僅要求用剩的歸還

發稿時間：2018/08/28 11:25

最新更新：2018/08/28 11:25

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（中央社記者游凱翔台北28日電）黨產會主委林峯正今天接受電台專訪表示，很多被調查的單位認為是清算、鬥爭，但黨產會的手段溫和，並沒有要求返還過去已使用的資產，而是將「吃剩的、用剩的」歸還給國家。

林峯正上午接受廣播電台「寶島聯播網」專訪，談及從民間司改會執行長接任行政院不當黨產處理委員會主委的心路歷程及感想。

林峯正說，經黨產會調查及認定，目前國民黨的存款已所剩無幾，能夠靈活運用的資金為補助金，也因此讓政黨回到公平競爭的起跑點，不再有黨營事業可以提供選舉的支持。

林峯正表示，許多被黨產會調查的單位都認為此舉是清算、鬥爭，但從另一個角度來看，他認為黨產會的手段已經很溫和，並沒有要求這些單位返還過去已使用的資產、薪水，而是將目前「吃剩的、用剩的」公產歸還給國家。

他認為，這些單位在過去的年代有其時代背景，因此有權利可以使用國家資源，但現在的社會背景已不同，不應該用同一套標準看待；但他也說，黨產會的認定並不代表最終結果，還是應該交給法院審理，未來還有很長一段路要走。

國民黨發言人洪孟楷表示，關於所謂不當黨產與否，也絕對不是任何一個人說了算，目前相關違憲審查仍在進行中，林峯正真的大可不必氣急敗壞，不然身為律師卻毫不了解台灣法治精神，實在貽笑大方。

林峯正最後也強調，他對這個國家還是很有信心，也相信人民對於黨產會的作為都抱持正面看法，因為他在查訪過程中，遇到的國民黨基層黨工，他們對黨內擁有這麼多資產都覺得不可思議，也證明，只有高級黨工才有資格使用這些資源，因此他認為，黨產會並未因此觸怒多數人。（編輯：張均懋）1070828

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