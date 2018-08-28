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屏東降大豪雨多條道路淹水封閉 山區撤離168人

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接見棒球選手 蔡總統不忘為中南部民眾祈福

發稿時間：2018/08/28 11:29

最新更新：2018/08/28 11:42

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總統蔡英文（前右2）28日在總統府接見中華民國棒球協會「亞洲少棒、世界少棒聯盟（LLB）次青少棒及U15世界盃青少棒」代表隊教練及選手，並致詞勉勵選手。中央社記者鄭傑文攝　107年8月28日總統蔡英文（前右2）28日在總統府接見中華民國棒球協會「亞洲少棒、世界少棒聯盟（LLB）次青少棒及U15世界盃青少棒」代表隊教練及選手，並致詞勉勵選手。中央社記者鄭傑文攝　107年8月28日

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天接見亞洲少棒、世界少棒聯盟(LLB)次青少棒及U15世界盃青少棒代表隊教練及選手，她並提到，希望大家一起為中南部民眾祈福，希望他們能夠度過這次豪大雨的挑戰。

蔡總統今天在總統府接見中華民國棒球協會亞洲少棒、世界少棒聯盟次青少棒及U15世界盃青少棒代表隊教練及選手。

蔡總統致詞提到，過去幾天台灣下了不少的雨，中南部也傳出災情，幸好在國人同胞忙著防災救災、整理家園的同時，台灣棒球連續帶來許多好消息，鼓舞大家。

蔡總統說，參加亞運的棒球代表隊在雅加達先後擊敗了韓國與香港，取得2連勝成績，尤其，面對實力堅強、由職業明星組成的韓國隊，「我們的業餘球員與職棒明星選手表現得非常沉穩，聽到贏球的那一刻，我相信我們所有的國人都跟我一樣，都為他們精彩的表現感到非常振奮」。

她表示，同一時間，在美國舉行的世界盃，女子棒球選手第一次在這項比賽打敗美國，「再次證明了，台灣的棒球實力是不容小覷」。

蔡總統提到，今天在現場的有桃園市的新明國中棒球隊，代表台灣參加世界少棒聯盟次青少棒比賽，拿到冠軍；這個月參加U12亞洲少棒錦標賽的代表隊，也成功地把冠軍留在台灣；參加U15世界盃棒球賽的代表隊，遠征中美洲和世界各國同年齡的好手一較高下，獲得第3名。

她說，這個好成績激勵國人，「只要堅持到底，永不放棄，我們就不會輸給任何人，台灣一定可以走出去」。

蔡總統表示，政府會繼續打造更好的棒球環境，無論是基層棒球隊的補助、球場硬體的升級、強化國際賽事的後勤支援到關心選手的升學與職涯的發展，每個環節都要一次比一次進步，教育部體育署與棒協要繼續加油。

另外，蔡總統也指出，國人此時此刻關心正在進行中的亞運，選手的表現確實讓大家都很振奮，持續為選手加油；除了為選手加油之外，她也希望大家一起為中南部民眾祈福，希望他們能夠度過這次豪大雨的挑戰，而各級政府及國軍也都嚴陣以待，務使災害能夠降到最低，人民的生命財產都能夠確保。（編輯：李信寬）1070828

總統蔡英文（左）28日在總統府接見中華民國棒球協會「亞洲少棒、世界少棒聯盟（LLB）次青少棒及U15世界盃青少棒」代表隊教練及選手，致詞時不忘為中南部災區民眾祈福。右為總統府秘書長陳菊。中央社記者鄭傑文攝　107年8月28日總統蔡英文（左）28日在總統府接見中華民國棒球協會「亞洲少棒、世界少棒聯盟（LLB）次青少棒及U15世界盃青少棒」代表隊教練及選手，致詞時不忘為中南部災區民眾祈福。右為總統府秘書長陳菊。中央社記者鄭傑文攝　107年8月28日
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