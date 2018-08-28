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幸福盟公投連署書堆走廊 中選會：依序處理

發稿時間：2018/08/28 12:05

最新更新：2018/08/28 12:05

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（中央社記者李淑華台北28日電）幸福盟今天將「愛家三公投」連署書送至中選會，共198萬餘份。由於中選會正受理國民黨公投連署書，未能收下「愛家」連署書，幸福盟說，遺憾上百萬份公民連署書竟躺在走廊。

對於下一代幸福聯盟（幸福盟）指控遭拒收連署書一事，中央選舉委員會發言人陳朝建表示，「完全沒有拒收，也沒有所謂延遲收件這回事」。依照一般行政程序，必須一件處理完畢後才能進入下一件處理。

幸福盟上午於中選會外召開「愛家公投」連署書遞交行動記者會，有媽媽推著娃娃車、也有媽媽抱著強褓中的嬰兒出席記者會，幸福盟強調為了下一代的幸福而推動三項公投案，包括「婚姻定義公投」、「適齡性平教育公投」及「婚姻以外形式規範同性結合公投」。

三項公投案領銜人之一的下一代幸福聯盟公民行動總召游信義、理事長曾獻瑩皆出席記者會。曾獻瑩宣布，這三項公投案共有198萬2100份連署書，「我們有信心，接下來的90天，只要每位連署人可以握到20雙手，11月24日的公投一定可以過關」。

曾獻瑩強調，「這不是一場保守對抗潮流的戰爭，而是一場基本價值的抉擇」，這是一場全民攜手的行動，跨政黨、跨性別、跨宗教、跨族群、跨世代，跨領域的聯手行動。

他們高呼口號，「為了下一代，要投同意票」、「我愛家，我公投，加油加油」，希望公投綁大選，通過這三項公投案。

不過，由於中選會一早還馬不停蹄處理國民黨第二案「反深澳電廠」公投案連署書，如果完成，還有第三案「反核食」，因此上午無法受理幸福盟的連署書。幸福盟送來的第一案公投連署書堆置在中選會外的走廊上。

對此，游信義說，上週已與中選會密切聯繫，並進行場地場勘，約定送件的日期，但很遺憾中選會的作法與約定不一樣。

曾獻瑩表示，第一案的連署書目前還躺在中選會外的走廊上，他呼籲中選會不要失信於民，不要耽誤上百萬公民的付託。（編輯：張均懋）1070828

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