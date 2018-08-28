蔡總統：面對極端氣候災害 盼台日合作交流

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天接見日本自由民主黨參議員中西哲，她提到，極端氣候帶來的災害，是共同面對的課題，也企盼台日之間在這個議題上，未來有更多的合作交流。



蔡總統今天在總統府接見日本自由民主黨參議員中西哲，訪賓一行還包括日本台灣交流協會代表沼田幹夫、日本自由民主黨參議員小川克巳、足立敏之、朝日健太郎、自見英子、佐藤啟、元榮太一郎及藤木真也。



這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。



談及台日關係，蔡總統指出，台灣一直致力推動跟日本各地的友好交流，目前為止，台日之間各級行政區已經簽署超過110項姊妹友好交流協定，像訪團議員出身的兵庫、福岡、熊本和奈良等地，不僅和許多台灣城市是姐妹市，在台灣的旅遊知名度也很高。



總統並提到，這一段時間以來，中國對台灣的很多作為，是希望對台灣產生壓力，這些作為嚴重的破壞了現狀，為東亞區域的和平和繁榮帶來很大的變數。然而，「台灣不會放棄對維持現狀的努力，我們也不會在壓力下屈服」。她希望，訪賓能多為台灣發聲、給台灣支持。



蔡總統進一步表示，台灣跟日本除了民間關係友好，在戰略安全上，享有共同的利益，也都是自由、民主和人權價值的支持者。面對區域安全的現狀變動，她期待能更加強彼此的互動交流，共同來面對區域局勢的變化和挑戰。



蔡總統提到，這幾天，台灣遭到暴雨的侵襲，不久以前，西日本也遇到類似的狀況。極端氣候所帶來的災害，是台日共同面對的課題，也企盼台日之間在這個議題上，未來有更多的合作交流。（編輯：張均懋）1070828