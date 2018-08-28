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跨國婚媒 移民署：不能廣告與期約報酬

發稿時間：2018/08/28 13:01

最新更新：2018/08/28 13:01

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（中央社記者溫貴香台北28日電）有民眾控訴透過網路廣告娶外配遭騙，內政部移民署移民事務組長李臨鳳今天表示，跨國婚媒不能廣告也不能要求給媒人婆費用，民眾不要相信網路的廣告，要找移民署核准設立的社團法人，經許可登記社團有35家。

民主進步黨籍立法委員羅致政上午召開「假婚媒真詐財！違法廣告氾濫，民眾權益受損」記者會；一名開早餐店的李先生在記者會表示，他到了適婚年齡透過網路希望娶越南女子為妻，不料花了新台幣5、60萬元，新娘來到台灣後不僅有暴力傾向，且不到30天，就被人載走且買機票回越南，他覺得被騙。

李先生說，他回過頭來找仲介詢問，女方婚前、婚後判若兩人，結果仲介卻置之不理。

桃園市亞洲婚姻協會總幹事郭明宗表示，根據移民署的統計，民國98年到106年，違法從事跨國婚姻裁罰案共計459件，與現況相差懸殊，因為現在只要上網路、臉書就有幾百件違規案件。

他說，各協會共同集資檢舉獎金，一案5000元，但對於違法廣告及期約報酬行為的猖獗與氾濫，盼主管機關重新檢討現行檢舉制度與期約報酬的獎金核發制度。

內政部移民署移民事務組長李臨鳳表示，跨國婚媒不能廣告也不能要求期約報酬，期約報酬就是媒人婆費用；民國96年移民法修正後採公益化方式，由合法立案、且經移民署核准的社團法人才能提供跨國婚媒服務。

她說，對民眾而言，這是最有保障的跨國婚媒服務方式，移民署已許可團體有35家，呼籲民眾不要相信任何網路的廣告，要找到合法的團體提供跨國婚媒服務。

資訊公開部分，李臨鳳表示，會在合法團體的網站公布跨國婚姻媒介服務內容，包括出國一趟會提供哪些服務，唯一不能放的就是「美女圖」，不能物化女性，以視為商品的方式進行婚姻媒合。

她說，面對網路時代，個人都會透過網路，利用優美話術吸引民眾進行婚姻媒合，她坦承，網路查察違法廣告有其困難，如果查到IP的位置在國外、在大陸，就沒辦法要求對方立刻關閉網站。（編輯：謝佳珍）1070828

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