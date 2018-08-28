賴揆視訊了解嘉義災情 縣府員工捐所得賑災

（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）823嘉義縣豪雨成災，行政院長賴清德兩度勘災，今天透過視訊聽取縣長張花冠簡報災區處理情形，張花冠並指示社會局成立勸募天然災害現金救濟專戶，縣府員工捐1日所得賑災。



經連日搶救及緊急調度抽水機加大抽排能量，東石和布袋多數地區淹水清形大幅改善，賴清德兩度南下嘉義勘災後說，中央將全力支援地方救災，目前最重要先解決積水問題，政府承諾3天內積水全退，一定做到。



截至今天上午，中央及地方調度部署在東石和布袋災區共有159台抽水機，其中東石96台、布袋63台。



賴清德上午透過嘉義縣災害應變中心視訊，聽取災區現況及後續處理情形，尤其關心東石鄉掌潭、東崙、西崙、塭仔、洲仔和布袋鎮貴舍里、考試里等地積水消退情形。



張花冠表示，考試里、塭子、東崙都已脫離淹水狀態，今天午夜前積水應該可以排掉，最嚴重的掌潭村積水已從昨天的150公分降到70公分，縣府已向民間調度一台超大型抽水機，可以完成3天內排掉積水任務。



張花冠指出，後續消毒工作，希望衛福部和環保署備援的消毒水一定要優先支援嘉義縣，未來掌潭村東南兩側堤防，也籲請中央協助施作，才能有效防止水患。



賴清德透過視訊表示，後續治理工程，一定親自督導執行，消毒水部分，將嘉義縣列為重點地區，也請嘉義縣加強戒備，密切注意這波西南氣流可能帶來的災害。（編輯：翁翠萍）1070828