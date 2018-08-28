西南氣流來 賴揆視察應變中心促避免二次受災

（中央社記者劉冠廷台北28日電）南台豪雨成災，馬上又有西南氣流來襲，行政院長賴清德今天說，各部會要加強橫向聯繫，也要與地方政府加強縱向合作；避免西南氣流造成二次災情，讓原本的災情更加嚴重。



熱帶性低氣壓23日起為中南部帶來強降雨，各地出現淹水災情，賴清德上午赴中央災害應變中心視察，聽取各單位簡報，並與嘉義縣、高雄市、屏東縣的縣市首長進行視訊會議。



賴清德在會中表示，要掌握有限的時間，調動更多的機組，加強抽水的效率，特別是泡在水中多日的嘉義縣東石鄉掌潭村，應履行承諾，在3天內甚至更快的時間內將水抽去；至於嘉義縣的西崙與布袋等地，應該要在今天下午之前就要抽乾淨。



賴清德也表示，禽場、農場中被水淹死的動物遺體搬移、焚化等工作，也應該要在今天以前完成，因為他擔心動物的遺體泡在水中，不儘速解決，會引起傳染病，所以一定要加速解決。（編輯：張均懋）1070828



至於在家園清理的部分，賴清德說，這要請國防部多幫忙，國軍有一些規定，如國軍不能進入民宅，但若有特殊需要，如幫忙獨居老人或家中欠缺人手的情況下，在村里長陪同下，國軍應該可以進入幫忙，因為救災與一般狀況不同，應可以彈性處理的。



賴清德強調，上一波熱帶低氣壓所帶來的情況尚未處理完畢，但西南氣流所帶來的豪大雨又已經要來了，一定要加強各部會之間的橫向聯繫，也要加強與地方政府的縱向合作，提高效率，解決每一件事。



賴清德說，要與台南、高雄、屏東保持聯繫，提供必要的協助，避免西南氣流又造成第二次災情，讓原本第一次的災情更加嚴重，因此在這部分一定要確實掌握。



至於在洩洪的問題上，賴清德說，會請經濟部水資源局，能夠與地方政府加強聯繫，在預防性洩洪時要留意，避免受災縣市造成二次傷害。（編輯：張均懋）1070828