公投連署書堆積如山 中選會動員百人清點

（中央社記者李淑華台北28日電）公投連署書搶進中選會，連署書堆積如山。中選會動用全會近9成人力投入清點，並調借內政部人力，約70至100人投入清點作業。如有需要不排除向其他部會借調人力，彈性運用。



為趕得及公投綁年底大選時程，公投案領銜人近日紛紛將第二階段連署書送至中選會，上百萬份連署書除將中選會所在地的中央聯合辦公大樓一樓大廳堆得滿坑滿谷外，中選會也動用大量人力清點連署書。



中選會副主委兼發言人陳朝建今天受訪時表示，中選會用最大量的人力，全會8、9成人力、調借內政部人力、並動用臨時人力，約70至100人在一樓清點連署書。由於樓下空間非常有限，中選會已經用了最大的人力處理清點作業。



是否再向其他部會調借人力，陳朝建說，如有必要，會彈性運用相關的人力。



陳朝建說，中選會下午清點完國民黨所提的「反深澳電廠」公投案，接下來依序處理「反核食」公投案連署書，如果清點完畢，又有充裕時間，會加速處理其他送件。在人力有限情況下，依照實際情形，該加班處理就加班。



如果要趕得及公投綁年底大選，陳朝建坦言，合理的推估，「8月底是最理想的時間」。



他說，以現階段送進來的案件來說，並不會有影響。公投法規定，連署公告成立後，一個月起、六個月內，遇有全國性選舉應同時舉行，換句話說，今年11月24日選舉投票，11月24日的一個月前，也就是10月24日之前完成連署公告程序的話，就可以依法與年底選舉合併舉行。



此外，對於下一代幸福聯盟上午送件，指責中選會拒收，陳朝建澄清，沒有拒收或延遲收件的問題，而是必須依案依序來受理。倘若兩案同時進來，文件混淆了，那怎麼辦；如果領銜人送來的連署書，做好鄉鎮市區的分類，有利於加速清點。（編輯：謝佳珍）1070828