高雄斷然停班停課 賴揆肯定：市民安全放第一

（中央社記者劉冠廷台北28日電）行政院長賴清德今天表示，颱風的路徑可預測，但雨量是無法預測的，高雄市政府把市民的安全放第一，斷然決定停班停課等減災作為，值得肯定，各縣市政府後續可以參考。



高雄市清晨兩波大雨，造成多處低窪地區積水，滯洪池滿溢致周邊道路淹水，市府今天清晨6時12分宣布停班停課。



賴清德上午赴中央災害應變中心視察，聽取各單位簡報，並與嘉義縣、高雄市、屏東縣的縣市首長，進行視訊會議。他在與高雄市代理市長許立明視訊時，肯定高雄市減災的作為，包括把市民的安全放第一，斷然決定停班停課，因為雨量是無法預測的。



賴清德也說，高雄市立即採取管制與封鎖措施，避免車輛與人員誤入險境；以及移動式抽水機的佈置，請環保局等單位去巡視，避免樹葉或垃圾堵住排水口，讓淹水情況產生，這些減災的作為都很好，後續各縣市可以參考。



由於高雄市今早突然宣布停班停課，造成市民上班及家長接送小朋友不便，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）稍早在中央災害應變中心受訪時表示，這的確是當代政府的挑戰，因為西南氣流帶來的瞬間強降雨，非常難以預測；氣候的難以預測，造成了政府機關決策時的困難。



此外，現場媒體詢問，副總統陳建仁在水災期間到金門旅遊，這是否會打擊行政團隊的士氣，Kolas說，副總統辦公室在第一時間已發出聲明跟社會大眾致歉，目前救災是最重要的工作，政府救災的速度與決心是不會停止的。（編輯：林孟汝）1070828