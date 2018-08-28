/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周天成戴資穎亞運棒球櫻桃小丸子
>rss

高雄斷然停班停課 賴揆肯定：市民安全放第一

發稿時間：2018/08/28 14:01

最新更新：2018/08/28 14:01

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉冠廷台北28日電）行政院長賴清德今天表示，颱風的路徑可預測，但雨量是無法預測的，高雄市政府把市民的安全放第一，斷然決定停班停課等減災作為，值得肯定，各縣市政府後續可以參考。

高雄市清晨兩波大雨，造成多處低窪地區積水，滯洪池滿溢致周邊道路淹水，市府今天清晨6時12分宣布停班停課。

賴清德上午赴中央災害應變中心視察，聽取各單位簡報，並與嘉義縣、高雄市、屏東縣的縣市首長，進行視訊會議。他在與高雄市代理市長許立明視訊時，肯定高雄市減災的作為，包括把市民的安全放第一，斷然決定停班停課，因為雨量是無法預測的。

賴清德也說，高雄市立即採取管制與封鎖措施，避免車輛與人員誤入險境；以及移動式抽水機的佈置，請環保局等單位去巡視，避免樹葉或垃圾堵住排水口，讓淹水情況產生，這些減災的作為都很好，後續各縣市可以參考。

由於高雄市今早突然宣布停班停課，造成市民上班及家長接送小朋友不便，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）稍早在中央災害應變中心受訪時表示，這的確是當代政府的挑戰，因為西南氣流帶來的瞬間強降雨，非常難以預測；氣候的難以預測，造成了政府機關決策時的困難。

此外，現場媒體詢問，副總統陳建仁在水災期間到金門旅遊，這是否會打擊行政團隊的士氣，Kolas說，副總統辦公室在第一時間已發出聲明跟社會大眾致歉，目前救災是最重要的工作，政府救災的速度與決心是不會停止的。（編輯：林孟汝）1070828

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP