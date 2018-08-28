對台免簽否 泰駐台代表：家家有本難念的經

泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）（右）28日召開記者會，說明簽證調漲原因。中央社記者吳家昇攝 107年8月28日

（中央社記者顧荃台北28日電）泰國貿易經濟辦事處代表通才（Thongchai Chasawath）今天被問到是否給予台灣觀光客赴泰國免簽時表示，免簽沒有規定一定要互惠，泰國有許多考量，「這裡不能講，家家有本難念的經。」



泰國貿易經濟辦事處預定自10月1日起，在台北及高雄各設立一處委外營運的簽證中心，申辦泰國簽證將加收新台幣470元給簽證中心的手續費；外界質疑台灣給予泰國旅客免簽措施，泰國卻沒有互惠給予台灣旅客免簽。



通才下午召開記者會說明簽證委外措施表示，委外是為了提供更好服務，目標是今年內讓台灣民眾可線上或郵寄申辦泰國簽證。



媒體詢問泰國是否考慮給予台灣免簽，通才回應，考慮是有考慮，但是泰國有更多考量，「這裡不能講，家家有本難念的經」，希望大家能理解泰國政府。



通才表示，泰國給很多國家免簽，但是泰國也沒有得到對方互惠，免簽沒有規定一定要互惠，泰國不是拒絕給台灣免簽，「我們是朋友，不是做買賣」，請大家體諒朋友。



通才說，台泰關係友好，40多年前就有台商到泰國經商，目前有15萬台灣人常居泰國，台灣也有很好質量的旅遊者。



他認為，在東南亞國家中，泰國是對台灣友好的國家，簽證也不是旅遊真正的障礙，去年曾在一段時間內給予台灣免簽證費，但期間內赴泰人數下跌；簽證費不是問題，辦事處想將簽證業務做得更好。（編輯：謝佳珍）1070828