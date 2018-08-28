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台航運公司助公海救援 美海岸防衛隊頒獎表揚

發稿時間：2018/08/28 18:11

最新更新：2018/08/28 18:11

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（中央社記者顧荃台北28日電）美國在台協會（AIT）今天表示，台灣12家航運公司2017年起參與協助美國的公海救援行動，美國海岸防衛隊頒獎予以表揚。

AIT透過新聞稿表示，由美國海岸防衛隊執掌的自動互助船舶救援系統（Automated Mutual Assistance Vessel Rescue, Amver）的船舶安全與救援計畫，是一項國際性計畫，成立目的為協助公海上的船舶安全，並針對有需求的船舶安排緊急支援。

AIT表示，35艘來自12家台灣航運公司的船舶，於2017年自願參與計畫，該計畫並於今年頒獎給這12家台灣航運公司，AIT今天舉行頒獎典禮。

AIT副處長谷立言(Raymond Greene) 在頒獎典禮致詞時表示，感謝這些船舶致力於保障海事安全，有這麼多台灣船隻高度重視海事安全及支援，並自願參與由美國帶領的人道救援系統，他為此感到驕傲，非常感謝台灣交通部航港局對參與此計畫的支持與鼓勵。

AIT指出，自動互助船舶救援系統今年適逢成立第60年。2017年間，參與此計畫的商船在公海拯救了153條人命，並提供緊急醫療照顧、撤離、通訊、食物、燃料及補給品。自動互助船舶救援系統協助美國海岸防衛隊及世界各地的救難機關，在海上進行了115次的搜尋行動。在過去的10年內，自動互助船舶救援系統每24小時就拯救一條人命。（編輯：郭萍英）1070828

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