因應遼寧號 專家：蒐集資訊最重要

軍事專家認為，蒐集越完整的電子訊號有助於擬訂因應計畫，利用機會掌握相關資訊，研究如何對付共軍機艦。圖為共軍航空母艦遼寧號。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北28日電）前美軍太平洋司令布萊爾建議，國軍應在共軍遼寧號行經周邊水域時進行模擬攻擊。軍事專家認為，蒐集越完整的電子訊號有助於擬訂因應計畫，利用機會掌握相關資訊，研究如何對付共軍機艦，蒐集得越多，成功機率就越高。



華府智庫美國笹川和平基金會（Sasakawa USA）主席布萊爾（Dennis Blair）22日在官網發表專文指出，若遼寧號在台灣周遭航行，國軍應利用機會對遼寧號進行模擬攻擊，提升自身戰備能力，並證明遼寧號在戰爭狀態下是脆弱的。



「布萊爾的意思，應該是建議國軍把握機會蒐集遼寧艦的電子訊號。」國家政策研究基金會國家安全組高級助理研究員揭仲接受中央社訪問時表示，每一艘軍艦在聲納的顯示特徵都不一樣，因此蒐集水面艦的聲紋，是各國都在做、而且很重要的情報作為。



揭仲指出，不論是美國、日本或台灣，蒐集越完整的電子訊號有助於擬訂因應計畫，國軍不需實際出動實兵模擬攻擊，應該是利用機會掌握相關資訊，研究如何對付共軍機艦，蒐集的越多、成功機率就越高。



海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩說，中科院發展的系統，不需要實兵就具有模擬能力，但應該注意、並按照相關模擬規定處置。



「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文認為，國軍應該都會做好相關準備工作；至於布萊爾提及遼寧艦在戰爭狀態下是脆弱的說法，專家認為，對美軍而言，遼寧艦的作戰能力與美國航艦打擊群落差很大；但對台灣來說，確實已構成威脅。（編輯：張良知）1070828