/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周天成戴資穎亞運棒球櫻桃小丸子
>rss

因應遼寧號 專家：蒐集資訊最重要

發稿時間：2018/08/28 19:03

最新更新：2018/08/28 19:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
軍事專家認為，蒐集越完整的電子訊號有助於擬訂因應計畫，利用機會掌握相關資訊，研究如何對付共軍機艦。圖為共軍航空母艦遼寧號。（中央社檔案照片）軍事專家認為，蒐集越完整的電子訊號有助於擬訂因應計畫，利用機會掌握相關資訊，研究如何對付共軍機艦。圖為共軍航空母艦遼寧號。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北28日電）前美軍太平洋司令布萊爾建議，國軍應在共軍遼寧號行經周邊水域時進行模擬攻擊。軍事專家認為，蒐集越完整的電子訊號有助於擬訂因應計畫，利用機會掌握相關資訊，研究如何對付共軍機艦，蒐集得越多，成功機率就越高。

華府智庫美國笹川和平基金會（Sasakawa USA）主席布萊爾（Dennis Blair）22日在官網發表專文指出，若遼寧號在台灣周遭航行，國軍應利用機會對遼寧號進行模擬攻擊，提升自身戰備能力，並證明遼寧號在戰爭狀態下是脆弱的。

「布萊爾的意思，應該是建議國軍把握機會蒐集遼寧艦的電子訊號。」國家政策研究基金會國家安全組高級助理研究員揭仲接受中央社訪問時表示，每一艘軍艦在聲納的顯示特徵都不一樣，因此蒐集水面艦的聲紋，是各國都在做、而且很重要的情報作為。

揭仲指出，不論是美國、日本或台灣，蒐集越完整的電子訊號有助於擬訂因應計畫，國軍不需實際出動實兵模擬攻擊，應該是利用機會掌握相關資訊，研究如何對付共軍機艦，蒐集的越多、成功機率就越高。

海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩說，中科院發展的系統，不需要實兵就具有模擬能力，但應該注意、並按照相關模擬規定處置。

「亞太防務」雜誌總編輯、軍事專家鄭繼文認為，國軍應該都會做好相關準備工作；至於布萊爾提及遼寧艦在戰爭狀態下是脆弱的說法，專家認為，對美軍而言，遼寧艦的作戰能力與美國航艦打擊群落差很大；但對台灣來說，確實已構成威脅。（編輯：張良知）1070828

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP