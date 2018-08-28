為台灣祈福 日本佛教領袖有馬賴底30日抵台

日本佛教界領袖有馬賴底8月30日將抵台，可望為台灣祈福。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者溫貴香台北28日電）日本佛教界領袖有馬賴底30日將抵台，除31日擔任台北臨濟寺第一任主持梅山秀玄法師一百週年忌法會導師外，因南台灣豪雨成災，也可望為台灣祈福。



台大法律系畢業後赴日留學，取得名古屋大學法學碩士、博士，目前在台大法律系任教的蔡茂寅，今天接受中央社記者訪問表示，促成這次有馬賴底訪問台灣的關鍵人物之一是日台法律家協會秘書長、律師松田純一，松田純一是日本著名的律師；而他是台日法律家協會理事，兩人是舊識。



蔡茂寅表示，日本7月間豪雨成災造成68萬人被撤離，南台灣日前也因豪雨成災，民眾為水患所苦，政府全力動員救災、復原工作，對此有馬賴底感同身受，這趟台灣行也可望幫台灣祈福，松田純一將陪同有馬賴底一起到台灣。



蔡茂寅說，有馬賴底是日本佛教界領袖和著名禪師、茶人、美術鑒賞評論家，1933年出生，8歲剃度出家，與日本天皇明仁是幼稚園同學。



他表示，日本佛教中臨濟宗信徒超過500萬人，臨濟宗對於日本的茶道、書法、武術、繪畫、文學、建築、能樂、連歌、園藝、料理等都有很大的影響，因此有馬賴底也擔任相國寺底下的承天閣美術館館長，這也是日本唯一有美術館的寺廟。



蔡茂寅說，有馬賴底是京都佛教會理事長且從1988年擔任理事長至今；有馬賴底主持日本三大寺，擔任佛教臨濟宗相國寺派管長，知名觀光勝地的金閣寺與銀閣寺，兩大寺廟從1995年開始也都由有馬賴底主持，足見有馬賴底在日本佛教界的地位舉足輕重。



他指出，有馬賴底是日本佛教法師中，第一位參與梵諦岡天主教教宗彌撒活動的法師，因成長過程歷經戰爭，是位和平主義者，2015年訪問韓國平壤佛寺，這次難得到台灣，主要是參加31日台北臨濟寺第一任主持梅山秀玄法師一百週年忌法會擔任導師，台北臨濟寺是日治時代興建，有馬賴底預計8月30日抵達、9月1日返回日本。



臨濟護國禪寺屬於佛教臨濟宗寺派，明治33年（1900年）進行整地，同年8月完成圓山精舍，建坪33坪。開山祖師梅山玄秀命名為鎮南山臨濟護國禪寺，源自日本臨濟宗開山祖師榮西之興禪護國論。



民進黨立法院黨團總召柯建銘推崇有馬賴底是日本非常重要的人物、也是日本明仁天皇的兒時玩伴，非常有故事性的高僧，對台日關係非常重要。蔡茂寅也說，台灣日本關係協會會長邱義仁將在有馬賴底訪台期間盡可能提供各項協助。（編輯：謝佳珍）1070828