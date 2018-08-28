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泰國團簽增手續費 藍委籲外交部協調

發稿時間：2018/08/28 19:55

最新更新：2018/08/28 19:55

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（中央社記者王承中台北28日電）泰國團體簽證10月1日將外包給私人公司，每人將加收新台幣470元手續費。中國國民黨立院黨團總召江啟臣今天要求外交部以及觀光局立刻介入協調，為觀光業者與消費者權益發聲。

泰國辦事處昨天通知各旅行社，宣布10月1日起泰國團體簽證將強制各旅行社一律交由指定外包的私人公司處理，每人將多收新台幣470元。外交部今天表示，爭取簽證互惠待遇原則不變，將待9月實施辦法公布後，與泰方進一步協調。

江啟臣下午在臉書上公布泰國辦事處發給台灣各旅行社的開會通知單，並發文表示，外交部事先知情泰國辦事處要找台灣旅行社開會，但卻未派員參加，導致對於泰簽漲價一無所知。

他說，若政府真的在乎新南向政策，怎會完全沒有角色，完全無法成為業者的後盾，如此放任業者自生自滅，才是新南向政策光說不練，令業者失望的地方。

江啟臣表示，台灣民眾每年申請泰簽數達40萬份，國人前往泰國每年要多支付將近新台幣2億元，去年台灣單方面給予泰國免簽待遇，經過將近1年後，泰國給予台灣的回饋卻是大漲簽證費用，證明原本應是互惠措施的免簽，現在變成台灣的自取其辱。

江啟臣說，要求外交部以及觀光局立刻介入協調，不惜以改變免簽額度為手段，這才是真正站在觀光業者與消費者權益來發聲；新南向是讓台灣業者與人民往東南亞交流時更加便利與有後盾，不能委屈來示好，這樣不但換不到台灣要的，只會喪失應有的權益。（編輯：謝佳珍）1070828

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