公投案連署書塞爆 中選會加派人力清點

（中央社記者呂欣憓、李淑華台北28日電）公投連署書本週搶進中選會，中央聯合辦公大樓這兩天即使入夜也燈火通明，工作人員清點堆積如山的連署書，盡速清點完後，將送由各鄉鎮市區戶所進行更詳細的查核工作。



為趕得及公投綁年底大選時程，公投案領銜人近日紛紛將第二階段連署書送至中選會，中央聯合辦公大樓一樓大廳這兩天堆滿連署書，層層疊疊的文件箱堆的比人還高，中選會的工作人員不斷穿梭其中清點文件，提出公投案的團體代表則在一旁等待，中選會在連署書周圍拉起紅龍柱，由聯合辦公大樓的駐衛警排班待命。



為了初步清點連署書，中選會每天動用5組、每組8個人的人力在一樓清點。昨天中國國民黨送來3個公投案的百萬份連署書，中選會工作人員清點到約晚上8時，今天再加上下一代幸福聯盟送進來的3個公投案百萬份連署書，聯合辦公大樓大廳一早7時就有人開始工作，到晚間仍舊是燈火通明。



由於百萬份連署書已經堆滿聯合辦公大樓的一樓，中選會主委陳英鈐說，有立法委員建議可以借放立法院的大禮堂，不過因為能夠進行初步清點的人力就是那麼多，因此最後還是決定把連署書放置在聯合辦公大樓的一樓。



中選會今天傍晚已結束國民黨「反核食」等3公投案的連署書清點，明天將收受幸福盟公投。不過陳英鈐表示，下午同仁告知接獲有人可能滋事的情資，雖無法判斷真假，但為慎重起見，已通知保六總隊加派警力，並通知幸福盟加派人力留守，看管連署書。



面對堆積如山的連署書，陳英鈐說，由於中選會本身可動用人力約只有50人，必須向內政部再借來5到10位的支援人力，加上工讀生5、6人，每天不間斷清點。



初步清點的重點包括一冊50份的份數是否正確、是否同一人大量抄寫、是否送正本非影本等；初步清點完畢後，中選會就會委請郵局把連署書送到各鄉鎮市區的戶所進行查核。



送到各鄉鎮市區戶所後，工作人員就必須仔細清點身分證字號、簽名、戶籍地址等資料。陳英鈐指出，過去曾經發現死人也來連署或公投主文不符合的狀況，不符合法令規定的就必須嚴格剔除，以維持民眾對公投的信賴度。



公所收到連署書後，必須在30天內查核完畢、將連署書送回中選會。陳英鈐表示，這次公投連署書量非常大，以下一代幸福聯盟提出的3個公投案為例，新北市就有約36萬份連署書要查核，接下來是台北市的31萬份、高雄市的26萬份等，若再加上國民黨及其他團體等公投案，各戶所的工作量會非常大。



陳英鈐說，新北市就有人反映擔心30天內查核不完，不過陳英鈐表示，「沒有查核不完的問題」，依法就必須30天內查完，各戶所要想辦法加派人力處理；等全國各地的戶所送回連署書後10天內，中選會必須舉行委員會審議公投是否成案。



不只清點和查核時必須加派人力，若公投成案，和11月24日的九合一選舉一起舉行，每個投開票所就必須增加3個人的人力，還要購買公投用的遮屏、製作公投公報、印製公投票、舉辦電視辯論會等。陳英鈐說，初步估計若有6個公投案，就要增加10億元預算，若有9個公投案，預算就要增加13億元。（編輯：張良知）1070828