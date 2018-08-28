/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 周天成戴資穎亞運棒球櫻桃小丸子
>rss

公投案連署書塞爆 中選會加派人力清點

發稿時間：2018/08/28 20:10

最新更新：2018/08/28 20:10

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者呂欣憓、李淑華台北28日電）公投連署書本週搶進中選會，中央聯合辦公大樓這兩天即使入夜也燈火通明，工作人員清點堆積如山的連署書，盡速清點完後，將送由各鄉鎮市區戶所進行更詳細的查核工作。

為趕得及公投綁年底大選時程，公投案領銜人近日紛紛將第二階段連署書送至中選會，中央聯合辦公大樓一樓大廳這兩天堆滿連署書，層層疊疊的文件箱堆的比人還高，中選會的工作人員不斷穿梭其中清點文件，提出公投案的團體代表則在一旁等待，中選會在連署書周圍拉起紅龍柱，由聯合辦公大樓的駐衛警排班待命。

為了初步清點連署書，中選會每天動用5組、每組8個人的人力在一樓清點。昨天中國國民黨送來3個公投案的百萬份連署書，中選會工作人員清點到約晚上8時，今天再加上下一代幸福聯盟送進來的3個公投案百萬份連署書，聯合辦公大樓大廳一早7時就有人開始工作，到晚間仍舊是燈火通明。

由於百萬份連署書已經堆滿聯合辦公大樓的一樓，中選會主委陳英鈐說，有立法委員建議可以借放立法院的大禮堂，不過因為能夠進行初步清點的人力就是那麼多，因此最後還是決定把連署書放置在聯合辦公大樓的一樓。

中選會今天傍晚已結束國民黨「反核食」等3公投案的連署書清點，明天將收受幸福盟公投。不過陳英鈐表示，下午同仁告知接獲有人可能滋事的情資，雖無法判斷真假，但為慎重起見，已通知保六總隊加派警力，並通知幸福盟加派人力留守，看管連署書。

面對堆積如山的連署書，陳英鈐說，由於中選會本身可動用人力約只有50人，必須向內政部再借來5到10位的支援人力，加上工讀生5、6人，每天不間斷清點。

初步清點的重點包括一冊50份的份數是否正確、是否同一人大量抄寫、是否送正本非影本等；初步清點完畢後，中選會就會委請郵局把連署書送到各鄉鎮市區的戶所進行查核。

送到各鄉鎮市區戶所後，工作人員就必須仔細清點身分證字號、簽名、戶籍地址等資料。陳英鈐指出，過去曾經發現死人也來連署或公投主文不符合的狀況，不符合法令規定的就必須嚴格剔除，以維持民眾對公投的信賴度。

公所收到連署書後，必須在30天內查核完畢、將連署書送回中選會。陳英鈐表示，這次公投連署書量非常大，以下一代幸福聯盟提出的3個公投案為例，新北市就有約36萬份連署書要查核，接下來是台北市的31萬份、高雄市的26萬份等，若再加上國民黨及其他團體等公投案，各戶所的工作量會非常大。

陳英鈐說，新北市就有人反映擔心30天內查核不完，不過陳英鈐表示，「沒有查核不完的問題」，依法就必須30天內查完，各戶所要想辦法加派人力處理；等全國各地的戶所送回連署書後10天內，中選會必須舉行委員會審議公投是否成案。

不只清點和查核時必須加派人力，若公投成案，和11月24日的九合一選舉一起舉行，每個投開票所就必須增加3個人的人力，還要購買公投用的遮屏、製作公投公報、印製公投票、舉辦電視辯論會等。陳英鈐說，初步估計若有6個公投案，就要增加10億元預算，若有9個公投案，預算就要增加13億元。（編輯：張良知）1070828

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP