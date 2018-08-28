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考選部：基層警力缺額空補須長年規劃

發稿時間：2018/08/28 22:58

最新更新：2018/08/28 22:58

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（中央社記者李淑華台北28日電）外界關注基層警力缺額達4000人，但考選部今天說，基層警力的調節與缺額空補須長年規劃，燃眉之急，不是警力缺額問題，而是恐將面臨無缺可分發警察考試錄取人員的問題。

考選部晚間發布新聞稿指出，近來外界關注基層警力缺額達約4000人的問題，內政部長徐國勇也承諾2年內補足缺額。事實上，目前考試錄取的警員人數可能即將超過預估缺額，現在有燃眉之急的，已經不是警力缺額問題，而是恐將面臨無缺可分發警察考試錄取人員的問題。

考選部說明，提供基礎警力的四等考試行政警察與交通警察類別來說，104年連續3年警政署大量提缺，104年內軌1657人、外軌2355人，105年內軌1725人，外軌2352人，106年內軌1775人、外軌2348人，3年間內外軌警力錄取總計達1萬2212人，其中外軌警力錄取人數占7055人。

考選部說，今年內軌警察特考已錄取2062人，外軌一般警察特考則開缺1700人，如足額錄取，今年基層警力將再錄取達3762人，已超過107年7月為止統計的缺額3627員，年底外軌警察考試放榜後，警政署恐怕面臨無缺可提供考試錄取人員分發實務訓練的窘境，「之所以如此，與104年後大量開缺以及警察退休年齡延後有密切關係」。

考選部也憂心明年外軌警察考試開缺員額恐將遽減，為此，考選部已於日前邀請警政署會商，要求警政署儘速規劃未來幾年警力結構並對外說明，讓有志警察工作的應考人可及早因應。

此外，考選部指出，今年警察特考（內軌）已於20日放榜，各等別與各類別共計錄取2691人。俗稱外軌的一般警察特考第一階段筆試結果也在同日放榜，筆試錄取者要先到指定醫療機構辦理體格檢查，體格檢查合格者才能參加預定於10月5日起舉行的體能測驗。（編輯：郭萍英）1070828

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