以色列代表：台以國家小 卻有遠大國際視野

（中央社記者朱則瑋台北29日電）科技部今天舉辦台以創新論壇，以色列駐台北經濟文化辦事處代表游亞旭說，台灣跟以色列相似，國家雖然小，卻有遠大國際視野，盼未來雙方有更緊密合作。



科技部今天在台北國際會議中心舉辦「2018台以創新論壇」，以「小國大戰略」為定位切入，聚焦人工智慧、智慧醫療、資訊安全等3大前瞻領域，吸引逾1200名產官學界人士參與，科技部長陳良基、駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭（Asher Yarden）等人都出席致詞。



以色列代表游亞旭致詞時說，他在台灣待了很長時間，這裡景色、人民都很友善，但讓他最印象深刻的是台灣很有熱忱，不斷想要學習，並在全球上更有影響力，就算土地、人口不多，仍想以小博大，這些特性跟以色列都非常相似，其實台灣跟以色列共同點非常多，國家小，卻都有遠大國際視野，並以出口為導向，也都投入不少資源在教育等各種領域上。



游亞旭表示，以色列人口僅800多萬人口，土地只有台灣6成左右，但在科技、創新等產業的能量卻非常強，他認為以色列跟台灣可以有強大鏈結，彼此不做惡性競爭，而是彼此互補，兩者有更多合作可能性。



陳良基指出，以色列是創新國度，當地有非常好的創新生態體系，每年創造出1000家左右的新創公司，這值得台灣學習借鏡，台灣擁有好的研發能量、資訊科技技術，只要向以色列學到好的生態體系，就能幫助新創產業蓬勃發展。



這次論壇以色列講師皆為重量級人物，包括以色列創新局執行長阿哈朗（Aharon）、Cortica共同創辦人暨首席科學家葉哈舒華（Yehoshua Y．（Josh）Zeevi）、LawGeex行銷副總裁高德柏格（Shmuli Goldberg）、Israel Innovation Institute醫療照護策略總監懷爾曼（Sharon Fireman）等人，將與國內產官學各界分享以色列如何孕育出無數高科技知名企業與優質人才，打造創新生態系的成功關鍵。（編輯：蘇志宗）1070829