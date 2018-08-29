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盧秀燕陣營控林佳龍涉嫌賄選 促檢調偵辦

發稿時間：2018/08/29 11:53

最新更新：2018/08/29 11:53

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（中央社記者李淑華台北29日電）中國國民黨台中市長參選人盧秀燕團隊今天指控台中市長林佳龍7月間在公務行程中，利用後援會名義，宴請選民海陸大餐，尋求支持連任，已涉及期約賄選，要求檢調主動偵辦。

國民黨文傳會副主委王鴻薇與盧秀燕競選辦公室發言人吳皇昇、蔣豐懋於國民黨中央黨部媒體中心召開「重大新聞！新事證！全台首宗公然賄選事件？林佳龍這次別想逃！」記者會。

吳皇昇表示，接獲民眾檢舉指出，林佳龍7月21日安排兩天公務行程前往台中梨山地區，其中包含後援會成立大會，聚集300名地方選民，穿著林佳龍的競選背心、帽子，以及寫有連任的旗幟，現場並高喊「林佳龍凍蒜」，大吃生魚片等海陸大餐。

記者會現場也播放當天的影片畫面。吳皇昇指出，這海陸大餐跟米粉炒不一樣，免費招待選民吃飯，林佳龍帶領市府一級主管到場致詞並逐桌拜票。他質疑，林佳龍已涉嫌期約賄選，要求檢調單位主動調查。

吳皇昇指出，林佳龍於民國94年第一次參選台中市長時，也犯下同樣錯誤，造成競選團隊人員被判刑，包括緩刑、有期徒刑等。如今，林佳龍竟然又如出一轍。

王鴻薇表示，林佳龍涉嫌違反選罷法，台中市府團隊陪同林佳龍拜票，難道市府團隊是林佳龍的競選團隊，她也要求檢調單位主動偵辦。（編輯：謝佳珍）1070829

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