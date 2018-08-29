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環團批以核養綠 指核廢料迄今無法處理

發稿時間：2018/08/29 12:19

最新更新：2018/08/29 12:19

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（中央社記者王承中台北29日電）前總統馬英九挺「以核養綠」，環保團體今天表示，台灣核廢料至今仍無法處理，否則核電廠內不會放著無法運出的核廢料，馬英九應檢討當年未處理好核廢料，如今造成沉重負擔。

時代力量立法院黨團總召徐永明今天上午與台灣環保聯盟、綠色公民行動聯盟、綠色消費者基金會、蠻野心足生態協會等環保團體在立法院召開「破解以核養綠十大謊言」記者會，並一同高呼「邁向無核低碳，拒絕核電復辟」的口號。

徐永明表示，台灣核廢料最終處置場連選址都還未進行，既有的核廢料沒地方放，真的還要以核養綠嗎？呼籲馬英九不要再胡言亂語，時代力量的立場清楚，非核家園要堅定地做下去，核四不能重啟，政府對綠能要有詳細計畫。

台灣環保聯盟理事長劉志堅表示，美國核電廠燃料棒也都暫存廠內，美國土地廣闊，核廢料處理仍困難，更何況地狹人稠的台灣。如今台灣對核廢料完全沒有解決對策，連要外運、暫存他國都困難重重、費用高昂，核廢料只能留給下一代，債留子孫。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，台灣的核廢料已拖到核電廠都快除役卻還是無法處理，否則廠內不會放著運不出去的核廢料，且核四廠的地理環境根本不適合永久貯存核廢料，只能暫時儲存，40年到期後又該怎麼辦？呼籲馬英九卸任後不該只講不負責任的話，應檢討當年未處理好核廢料，如今造成沉重負擔。（編輯：張均懋）1070829

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