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歐巴桑聯盟完成登記保證金籌募 年底選舉不缺席

發稿時間：2018/08/29 13:20

最新更新：2018/08/29 13:20

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（中央社記者王承中台北29日電）投入年底地方議員選舉的歐巴桑聯盟今天表示，全台21位參選人都已籌募到登記保證金，將完成登記，捐款都來自民間，多都是媽媽們的買菜錢，盼民眾用選票送歐巴桑進議會。

由一群歐巴桑所組成的歐巴桑聯盟日前宣布投入今年底地方議員選舉，聯盟23日到中選會前陳情指出，小民參政有4大難關，包括阻礙人民參與政治，包含保證金制度、超高額保證金、用規定票數返還保證金、沒有公平參選平台，希望參政門檻能全面檢討，讓更多人可以參政。

中選會發言人陳朝建在23日回應表示，立委、直轄市議員及縣市長為新台幣20萬元，縣市議員、鄉鎮市長及原住民區長為12萬元，依選罷法規定，參選人在登記時須繳納保證金，是否降低保證金，事涉修法，中選會為法定的獨立機關，不會預設任何立場，一切依法辦理。

歐巴桑聯盟今天上午再度到中選會前召開記者會，宣布全台21位參選人均已籌募到登記保證金，將在31日登記截止前，全部完成登記，每一筆保證金的捐款都來自民間，無企業捐款，並高呼「小民集資上百萬，送歐巴桑進議會」的口號。

歐巴桑聯盟台中市北區市議員參選人何語蓉等6位參選人展開台中市將近500筆的捐款明細，何語蓉表示，捐款從45元到5萬元都有，其中以100元、150元的買菜錢占捐款來源的最大宗，很多人都是把第一次的政治獻金獻給了歐巴桑聯盟。

歐巴桑聯盟表示，兒童人權、親子友善、勞工權益、環境正義、性別平權、小民參政是聯盟的六大理念，強調這次縣市議員選舉選的不是看板明星，而是要讓民眾在意的議題能夠發聲並產生改變。

歐巴桑聯盟桃園市中壢區市議員參選人陳鈺方表示，若選舉永遠只是廣告看板到處掛，花大錢的方式和端出許多好看的政見，那台灣的政治大門就永遠只為權貴和政治世家而開。（編輯：林孟汝）1070829

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