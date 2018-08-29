酒駕零容忍 時力議員參選人簽署防制宣言

（中央社記者范正祥台北29日電）台灣酒駕防制社會關懷協會推動防制酒駕宣言，邀請縣市長及縣市議員參選人簽署。時代力量今天表示，酒駕零容忍，目前已有34位黨籍縣市議員參選人簽署，絕對用高標準自我要求。



時代力量在立法院黨團召開記者會，簽署防制酒駕宣言的黨籍嘉義市議員參選人張志翔、台南市議員參選人林易瑩及新北市議員參選人陳志明、黃智姍、曾柏瑜等人與會，代表全體黨籍參選人，承諾一定以身作則，也希望其他政黨共襄盛舉。



在台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜見證下，時代力量縣市議員參選人高喊「拒絕酒駕」，承諾競選期間酒駕立即退出選舉；競選團隊裡如果酒駕涉及公共危險罪，一律解任解聘；團隊舉辦活動必提醒勿酒駕，並事先安排代駕，讓每個人平安回家；當選後強力監督行政團隊；號召團隊和民眾共同實現酒駕零容忍。



林美娜表示，酒駕是台灣社會的公敵，酒駕零容忍。自律才能預防，期盼朝野各政黨能夠將防制酒駕放入政黨內部的規範，也希望公民一起監督各政黨的作為。



此外，主持記者會的時代力量立法院黨團總召徐永明指出，黨團在去年3月6日就已提出防制酒駕相關提案，包括道路安全管理處罰條例的修法，內容主張「拒絕酒測的人提高罰則，再犯就吊銷執照」、「同車的人也要負起一部分的預防酒駕義務」、「酒駕肇事者要有懲罰性的賠償金」等，但這些條文經過委員會及協商後，卻躺在立法院超過一年以上了，呼籲儘速完成修法，不要再拖了。（編輯：張均懋）1070829