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林為洲退選 馬英九扮演關鍵人物

發稿時間：2018/08/29 14:02

最新更新：2018/08/29 14:02

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（中央社記者劉冠廷、李淑華台北29日電）國民黨立委林為洲不選新竹縣長，前總統馬英九的居中協調非常關鍵。林為洲今天坦承，他宣布參選後，了解到這是場困難的選戰，因此27日再度向馬英九請益後，做出這樣的決定。

林為洲日前因堅持參選新竹縣長遭國民黨考紀會開除黨籍後表示，坦然面對，勇者無懼；不過，林為洲今天在中國國民黨立法院黨團總召江啟臣等人的陪同下，召開記者會宣布將不會登記參選，會留在國民黨內與黨團成員繼續打拚、監督執政黨。

從林為洲為了挺制度執意參選到底，到最終為了大局決定不登記，這中間多位國民黨內大老，扮演著居中協調的角色，包括馬英九、前國民黨主席洪秀柱、新北市長朱立倫等人，多位國民黨立委也努力勸說，江啟臣甚至一度親自到林為洲家中拜訪，勸林為洲能留下來。

而其中，馬英九更是扮演關鍵角色，林為洲這段期間多次向馬英九請益。林為洲今天在接受中央社記者訪問時表示，這幾天了解到若是參選，會面對一場極不公平且困難的選戰，將造成國民黨分裂，內心充滿疑惑，因此27日再度向馬英九請益。

林為洲說，馬英九表達希望他能繼續留在國民黨內的想法，因為現在黨團內中生代陸續接棒，在執政黨執政不佳的情況，需要有個強而有力的國民黨能夠監督，也認為國民黨這些青壯派大有可為，現在應該要先忍辱負重。

他說，在選情困難加上馬英九這樣的勸說下，他最終決定不登記參選；這一切也是因為當初中常會沒有通過他的考紀案、開除他的黨籍，若黨中央沒有釋放這一點善意，後面連後悔都來不及了。

林為洲強調，這次做這個決定，不是要與黨中央交換什麼；這陣子黨中央沒有任何人與他聯繫過，他不是為了要保下屆立委的機會去做妥協，他追求的就是制度與公平正義，因此下屆立委的人選，一定要公平地透過制度產生。

馬英九辦公室表示，馬英九支持黨內初選依照制度的看法沒有改變，對於林為洲願意委曲求全、顧全大局，馬英九非常敬佩。馬英九強調，「同志須團結，團結真有力」。國民黨沒有分裂的本錢，要有團結的信念，大家一起努力，為國民黨贏得年底勝選。

國民黨組發會主委李哲華受訪時表示，黨主席吳敦義於15日中常會前，將林為洲的考紀案緩了下來，以及日前在新竹縣的一番談話，都是希望保留一個機會給林為洲，讓林為洲自己做出選擇。（編輯：謝佳珍）1070829

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