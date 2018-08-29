台灣為永續發展重要夥伴 聯大推案主軸

（中央社記者顧荃台北29日電）聯合國大會9月18日登場，外交部次長謝武樵今天說，去年聯大期間台灣首度發表落實永續發展國家檢視報告，今年聯大推案加以延續，主軸為「台灣是全球落實永續發展的重要夥伴」。



第73屆聯合國大會將於9月18日在美國紐約聯合國總部開議，並將於9月25日至10月1日進行聯大總辯論。



謝武樵下午召開記者會表示，政府從1993年起推動參與聯合國，今年聯大總辯論主題為「使聯合國與全人類相關：促進和平、公平及永續社會的全球領導及共同責任」，為與主題呼應，今年推案主軸定為「台灣是全球落實永續發展的重要夥伴」。



謝武樵表示，今年在評估國內外各項因素後，決定不在大會提案，將重點放在傳達台灣的三項訴求，第一是台灣人民應與全世界其他國家人民享有同等權利，聯合國應解決台灣2300萬人民遭排除在外的情形；第二，聯合國不應剝奪台灣人進入聯合國參訪及出席會議的基本人權，以及台灣媒體應享有採訪聯合國相關會議的平等權利；聯合國應確保台灣享有平等、有尊嚴參與實現聯合國永續發展目標的相關會議機制及活動的權利。



謝武樵說，聯合國這幾年拒絕台灣人與台灣媒體參訪、出席或採訪相關活動，甚至要求出示台胞證，嚴重背離公平正義原則，台灣的國際空間不斷受到打壓，但台灣還是要走出去，擴大國際社會的認同和支持。這三樣訴求簡單講，就是應讓台灣2300萬人平等參與聯合國體系。



他說，具體作法包括請友邦駐聯合國常任代表致函與洽詢聯合國秘書處、在聯合國總辯論大會上發言聲援台灣；並在聯合國大會召開期間舉行醫學相關研討會、環保署發布落實永續發展目標的關鍵報告、外交部長吳釗燮發表專文，以及外交部製作宣揚台灣落實永續發展的短片、利用臉書與推特等社群網站宣傳等。（編輯：張均懋）1070829