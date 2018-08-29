/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金鐘獎孫安佐陳建仁美網
>rss

台灣為永續發展重要夥伴 聯大推案主軸

發稿時間：2018/08/29 14:54

最新更新：2018/08/29 14:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者顧荃台北29日電）聯合國大會9月18日登場，外交部次長謝武樵今天說，去年聯大期間台灣首度發表落實永續發展國家檢視報告，今年聯大推案加以延續，主軸為「台灣是全球落實永續發展的重要夥伴」。

第73屆聯合國大會將於9月18日在美國紐約聯合國總部開議，並將於9月25日至10月1日進行聯大總辯論。

謝武樵下午召開記者會表示，政府從1993年起推動參與聯合國，今年聯大總辯論主題為「使聯合國與全人類相關：促進和平、公平及永續社會的全球領導及共同責任」，為與主題呼應，今年推案主軸定為「台灣是全球落實永續發展的重要夥伴」。

謝武樵表示，今年在評估國內外各項因素後，決定不在大會提案，將重點放在傳達台灣的三項訴求，第一是台灣人民應與全世界其他國家人民享有同等權利，聯合國應解決台灣2300萬人民遭排除在外的情形；第二，聯合國不應剝奪台灣人進入聯合國參訪及出席會議的基本人權，以及台灣媒體應享有採訪聯合國相關會議的平等權利；聯合國應確保台灣享有平等、有尊嚴參與實現聯合國永續發展目標的相關會議機制及活動的權利。

謝武樵說，聯合國這幾年拒絕台灣人與台灣媒體參訪、出席或採訪相關活動，甚至要求出示台胞證，嚴重背離公平正義原則，台灣的國際空間不斷受到打壓，但台灣還是要走出去，擴大國際社會的認同和支持。這三樣訴求簡單講，就是應讓台灣2300萬人平等參與聯合國體系。

他說，具體作法包括請友邦駐聯合國常任代表致函與洽詢聯合國秘書處、在聯合國總辯論大會上發言聲援台灣；並在聯合國大會召開期間舉行醫學相關研討會、環保署發布落實永續發展目標的關鍵報告、外交部長吳釗燮發表專文，以及外交部製作宣揚台灣落實永續發展的短片、利用臉書與推特等社群網站宣傳等。（編輯：張均懋）1070829

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

2018亞運現場直擊

2018亞運現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
豪雨災情慘重 國軍投入救災
豪雨災情慘重 國軍投入救災
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP