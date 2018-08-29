備戰APG第三輪評鑑 台灣接受面訪展現決心

（中央社記者顧荃台北29日電）行政院洗錢防制辦公室今天表示，亞太防制洗錢組織第三輪評鑑將於11月5日登場，評鑑團8月28日至31日舉行會前會，台灣多達20個部會、共約300人接受評鑑團面訪。



洗防辦下午透過新聞稿表示，亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）第三輪相互評鑑將於11月5日在台灣登場。在相互評鑑前，評鑑團安排事前準備會議，簡稱會前會（Pre-ME），就台灣在今年上半年提交相關書面報告內容進行面訪，以掌握架構與制度，有利11月的實地評鑑順利進行。



洗防辦表示，會前會於8月28日至31日在香格里拉台北遠東國際大飯店舉行，洗防辦以及多達20個部會、37個局、處、署的官員，共約300人接受APG評鑑團面訪。各部會已籌備1年餘，將努力爭取評鑑團的最佳印象，奠定11月現地評鑑的好基礎。



洗防辦說，APG安排台灣第三輪評鑑團共9位評鑑員，分別來自澳洲、泰國、南韓、印尼、美國、巴基斯坦及孟加拉等不同國家；會前會將有6人與會。



洗防辦指出，台灣以破釜沈舟的決心，籌備第三輪相互評鑑，並已動員公、私部門龐大人力，召開修法、執法與監理相互評鑑等上百場有關會議，參與人數超過上萬人，期望台灣重新爭取金流透明的國際信譽。（編輯：謝佳珍）1070829